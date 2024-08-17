「麟榤配」牧德盃首度亮相 以韓國組合為範本

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳容琛台北17日電）台灣羽球男雙「麟洋配」即將走入歷史，王齊麟今天與新搭檔邱相榤在牧德盃首度公開亮相，他表示，韓國組合徐承宰、姜敏赫可當成兩人的範本。

王齊麟日前與搭檔李洋在巴黎奧運完成羽球男雙連霸，隨著李洋日前已決定退役情況下，意味「麟洋配」進入倒數計時，而王齊麟未來將與21歲的邱相榤繼續攜手征戰，逐步朝2026名古屋亞運目標邁進。

「麟榤配」今天在牧德盃企業羽球排名賽首度亮相，為接下來的日本羽球公開賽、韓國羽球公開賽暖身，王齊麟接受媒體聯訪時透露，與「麟洋配」相比是另外一種感覺，因為兩人都屬強勢進攻型，「他本身能力很好，進攻不用太擔心。」

不過，王齊麟表示，可能受到大家關注的緣故，感覺邱相榤心情比較緊張、放不開，因此有提醒他敢試敢打比較有機會，若在國際賽碰到更強的對手，才更能發揮自身優勢。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

招牌是殺球的王齊麟也認證，邱相榤的殺球比自己更快、更刁鑽，「尤其他是左撇子的角度，真的比我還要好。」邱相榤則笑說，今天確實有點緊張，但在王齊麟的開導下，心情有稍微放得比較輕鬆，接下來會跟著學長好好學習，透過國際賽磨練經驗。

王齊麟更提到，韓國組合徐承宰、姜敏赫可當成兩人的範本，因為自己打法有點像姜敏赫，而邱相榤則比徐承宰還有力，但在節奏控制、連貫度仍有進步空間，「利用這半年磨合，看哪邊可以更好。」（編輯：龍柏安）1130817