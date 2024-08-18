中職831洋將大限將至 樂天桃猿註銷左投霸威斯
2024/8/18 14:12
（中央社記者謝靜雯台北18日電）中職樂天桃猿隊昨天宣布簽下新左投威斯佛，今天就宣布註銷另一名左投霸威斯，目前陣中還有洋投威能帝、魔神樂以及肯特。
桃猿隊昨天宣布簽下左投威斯佛（Luke Westphal），本季尚有在美國職棒小聯盟3A出賽紀錄，今天就公布註銷洋投霸威斯（Manny Bañuelos）。
霸威斯今年加入樂天桃猿，總計出賽15場皆為先發登板，戰績9勝4敗，防禦率為4.14，每局被上壘率1.62，上一場一軍出賽為7日對台鋼雄鷹隊，總計6局失掉5分（2分責失分）、奪下勝投。
桃猿隊今天發布新聞稿表示，經過球團與教練團討論以後，決定於今日將霸威斯註銷，並對他今年為球隊的貢獻表達感謝。
8月31日洋將大限將至，桃猿隊目前陣中洋投有威斯佛、威能帝（Pedro Fernández）、魔神樂（Marcelo Martinez）以及肯特（Matthew Kent）。（編輯：張雅淨）1130818
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