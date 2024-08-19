競速滑冰亞錦賽 台灣隊拚超越上屆5金10銀4銅
2024/8/19 15:33
（中央社記者黃巧雯台北19日電）亞洲短道競速滑冰錦標賽21日將在印尼登場，台灣代表隊昨天啟程。中華民國滑冰協會今天表示，這次特別額外包下5場冰面練習時段，盼能協助選手盡快適應，力拚超越上屆5金10銀4銅成績。
中華民國滑冰協會副秘書長劉以樂接受中央社記者訪問時表示，以往台灣隊都是在賽事登場前1、2天抵達當地，並以官方練習時間為主，這次提前出發前往印尼，希望能讓選手有更多時間適應冰面。
亞洲短道競速滑冰錦標賽21日首日表定為官方練習時段與領隊會議時間，台灣選手將在22、23日亮相。劉以樂指出，這次額外在18至20日間安排5場冰面練習時段，讓選手有更多時間調整或進行心理建設。
劉以樂透露，代表隊飲食部分，協會也有特別留意，比賽期間由協會大量採購瓶裝水、食物，以今天午餐為例，有請飯店準備便當。
台灣代表隊這次在成年組、青年組組別共派19名選手參賽，劉以樂表示，目標希望今年成績能超越上屆5金10銀4銅。
值得一提的是，黃芊華去年在青年女子C組500公尺、777公尺、1000公尺橫掃3金，今年將升上B組，與剛升上青年男子A組的賴蔡桓鎮皆是備受期待選手。
劉以樂表示，以去年奪得青年男子B組500公尺金牌賴蔡桓鎮為例，儘管今年在青年男子A組將面臨日本隊、香港隊挑戰，但他仍看好賴蔡桓鎮有機會再次登上頒獎台。（編輯：張雅淨）1130819
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