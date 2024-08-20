悍將、雄鷹比賽因雨延賽 21日改由洋投羅戈先發

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（中央社記者謝靜雯台北20日電）中職今天兩場比賽都因雨延賽，富邦悍將與台鋼雄鷹隊比賽因雨延至22日補賽。悍將明天與雄鷹隊比賽，原訂先發投手是江少慶，也因為延賽關係，改為羅戈先發。

中華職棒今天原訂兩地開打，台南棒球場統一7-ELEVEn獅隊主場迎戰中信兄弟隊賽事，因為雨勢影響，不到下午5時就宣布延賽，延至22日原場地補賽。

另外一地富邦悍將在主場新莊棒球場迎戰台鋼雄鷹隊比賽，也宣布因雨延賽，延至22日下午6時35分、原場地補賽。

悍將原本排定今天的先發投手為洋投羅戈（Nivaldo Rodriguez），21日比賽則是江少慶術後首場一軍先發出賽，因為延賽關係，明天比賽悍將先發投手改為羅戈、雄鷹隊先發投手為後勁（Bradin Hagens）。（編輯：吳協昌）1130820