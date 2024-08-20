林唯均從想放棄到信任教練 金雲龍跆拳道賽摘金

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃巧雯台北20日電）無緣巴黎奧運的跆拳道選手林唯均今天在金雲龍跆拳道公開賽女子57公斤級摘金，而從有放棄念頭，歷經與教練蘇泰源磨合、互信，教練感性指奪金關鍵是信任，讓林唯均聞言淚崩。

身高180公分的林唯均去年征戰杭州亞洲運動會為台灣帶回跆拳道女子53公斤級銀牌，但巴黎奧林匹克運動會跆拳道沒53公斤級，在女子57公斤級已有國手羅嘉翎，而考量身材條件又無其他適合量級情況下，林唯均今年未能一圓奧運夢。

林唯均今年5月亞洲跆拳道錦標賽起專攻女子57公斤級，7月再戰韓國春川公開賽，2場賽事都以銅牌作收，直到這週參加在韓國舉行的金雲龍跆拳道公開賽總算有突破。

林唯均在4強賽以直落2淘汰哈薩克選手塞沃斯佳諾娃（Mariya Sevostyanova），報今年亞錦賽一箭之仇，決賽更以2比0力挫地主韓國選手金亨民（Hyeong-min Kim，音譯）奪冠。

林唯均大學期間主要都在國家隊集訓，直到今年4月底才回國立彰化師範大學接受蘇泰源指導，從陌生訓練模式到逐漸磨合出適合方式。

蘇泰源表示，林唯均無緣巴黎奧運後，心情曾相當低落、不想再練，他特別感謝宏道運動發展基金會董事長林鴻道提供各項資源與協助，「將林唯均拉回來。」

蘇泰源賽後對拿到金牌的林唯均說：「妳今天為什麼打得那麼好、拿下金牌，是因為妳開始信任教練」，一席話也觸動林唯均淚腺，當場淚崩。

林唯均終於拿到轉換量級後首面金牌，但對蘇泰源而言還不夠，蘇泰源表示，希望林唯均未來表現更全面，包括攻擊方式與即時應對場上狀況。

除林唯均摘金，男子68公斤級選手黃宇睿在成人組國際賽第2場賽事就奪得金牌，蘇泰源說，黃宇睿雖才大一，但速度、爆發力與體能都相當優異，看好未來發展。（編輯：李明宗）1130820