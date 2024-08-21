班恩二軍實戰調整感覺好 請教艾璞樂中職經驗

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（中央社記者楊啟芳新北21日電）中職富邦悍將新洋投班恩昨天到二軍實戰，他今天表示，由於已經10天沒有比賽，昨天重點是在調整手感，並且感覺非常好。首度來台的他並說，來之前曾請教熟識的艾璞樂。

悍將在16日宣布簽下新洋投班恩（Ben Braymer），昨天二軍實戰出賽，不過投了2局之後賽事因雨取消。談到目前狀況，班恩指出，昨天在二軍調整的感覺非常好，「有非常好的開始，希望一步一步調整，也謝謝球團給我這個機會」。

班恩表示，上次比賽已經是10天前在墨西哥聯盟，實戰手感有些生疏，因此昨天的策略主要是專注在直球、好球帶，重點是要找回手感，準備好自己可以上一軍。

班恩首度來到亞洲打球，他指出，來台之前詢問過熟識的味全龍洋投艾璞樂（Tyler Eppler），剛好艾璞樂之前也待過悍將。班恩說，艾璞樂對中職與悍將的評價都很高，「他說這邊的人都很好，確定我在這邊會有很好的經驗」。

至於目前的挑戰，班恩笑說，飲食或天氣都還好，只是時差有待調整，「我需要更多睡眠，現在不能睡超過一定的時間，不然會睡不好」。

雖然是第1次來到亞洲，但班恩直呼很享受台灣食物，像是水餃、牛肉麵都很喜歡。（編輯：管中維）1130821