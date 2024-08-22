江少慶睽違1年多復出 5局好投自評身體狀況不錯
2024/8/22 22:35（8/22 22:46 更新）
（中央社記者楊啟芳新北22日電）中職富邦悍將投手江少慶今天睽違1年多傷癒復出，再度先發登板，繳出5局無失分好投，但最終球隊沒能拿下勝利。他表示，今天身體狀況還不錯，接下來希望慢慢增加續航力。
江少慶在去年季後因為右手肘內側韌帶損傷，選擇動手術，雖然因為復健進度反覆，導致復出時間延後，不過他於8月初開始在二軍出賽，並於今天順利歸隊，睽違超過1年後終於回到一軍登板先發，上次一軍登板已經是去年6月23日的事情。
悍將今天在新莊棒球場與台鋼雄鷹隊交手的賽事，江少慶用68球先發投5局，僅被敲出3支安打，沒有出現保送，送出4次三振，沒有失分，單場最快球速151公里。不過，江少慶沒有得到隊友火力支援，最終無關勝敗，悍將以1比2不敵雄鷹，敗投由投0.2局失2分的江國豪吞下。
對於今天復出登板，賽後江少慶表示，「感覺狀況還不錯，按照教練所給的任務，慢慢把局數拉起來，覺得內容可以再調整，不過身體狀況不錯。」
江少慶指出，現階段課題是把身體狀況調整到最好，加強續航力，把局數、球數慢慢拉起來。（編輯：戴光育）1130822
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