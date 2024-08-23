張峻瑋練習賽投148公里 瘦9公斤盼增重找回球速

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（中央社記者謝靜雯新北23日電）張峻瑋入選U23世界盃棒球賽今天在練習賽登板，中繼2局最速148公里，近期瘦了9公斤影響力量，他也盼增重找回球速，海外移地訓練看見「怪物多」受刺激，各方面都要提升拚旅外。

張峻瑋高中階段就有近156公里火球，一直都把目標放在挑戰旅外，此次入選U23世界盃棒球賽代表隊，先後跟著代表隊赴美國打NCAA交流賽、捷克棒球週和荷蘭哈連盃賽事，此次代表隊中定位先發。

張峻瑋回國後，今天首度實戰登板，在練習賽對新北市成棒隊（新北禾聯）中繼投2局，被敲出1支安打無失分，最快球速148公里。

張峻瑋透露，升上大學、入選培訓隊後，跑步體能的量拉比較高，可能身體還沒有完全適應，體重突然降太快，近期瘦了約9公斤，雖然投起球來感覺比較輕鬆，但也因此有稍微影響到速度，現在希望把體重再吃回來、希望球速回到之前的狀態、甚至可以再突破，「突破1公里也開心，一步一步來。」

到國外移地訓練，面對成棒層級比賽衝擊，張峻瑋表示，美國同齡球員已經有很多「怪物」，可以輕鬆壓制台灣選手，成棒等級的打者選球也更好，尤其是對上日本隊，纏鬥性高，會一直被打成界外球，只能勇於對決。

張峻瑋也提到，不同於青棒層級，成棒國際賽事臨場應變變得更重要，有時候面對情蒐資料不多的球隊，臨場就須發揮觀察力、馬上觀察對手習性。

成棒第一個國際賽對張峻瑋也很重要，希望在國際舞台投出旅外身價，他表示最想要對上日本隊，之前移地訓練一直輸日本，也希望可以討回來。（編輯：陳政偉）1130823