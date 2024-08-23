U23代表隊練習賽黃柏叡敲超前安 投打都還需調整

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（中央社記者謝靜雯新北23日電）U23世界盃棒球賽台灣代表隊今天與新北市成棒隊練習賽，黃柏叡敲出超前比數安打，率隊以6比4搶勝；今天5任投手依序登板，總教練郭李建夫表示，無論投打都有還需要調整的地方。

備戰9月在中國開打的U23世界盃棒球賽，台灣隊今天在三重棒球場安排與新北市成棒隊打練習賽，台灣隊由陳冠穎先發，總計投3局失掉3分，最快球速144公里。

張峻瑋中繼投2局沒有多掉分數，被敲出1支安打，最快球速148公里，黃仲翔、陳品宏依序登板，都沒有再失分，尹柏淮後援演練突破僵局制，失掉1分非責失分。

台灣隊3局上靠著陳九登保送、邱鑫、鄭俊瑋安打先追1分，曾昱磬安打再追1分，5局邱鑫安打、接連盜壘，再靠著王念好安打送回追平分。

7局上曾昱磬敲出二壘打、靠著暴投上到三壘，何恆佑選到保送，黃柏叡適時安打，一棒2分超前比數。

兩隊7局打完台灣隊5比3領先，8局演練突破僵局制，8局上台灣隊攻下1分，8局下新北市隊也拿下1分，終場台灣隊以6比4搶勝。

郭李建夫賽後受訪表示，從海外移地訓練回來後，投手都隔了將近1個月才又實戰登板，陳冠穎今天先發狀況比較多，主要是直球尾勁沒有這麼好，變化球表現還可以，但球路有點偏高。

至於張峻瑋今天雖然是中繼登板，但在正式比賽定位會放在先發，張峻瑋有球速優勢，但面對每局首名打者時都要再謹慎一點，不能僅靠著威猛的球速拚，也是要注意控球。

接下來還有約2週時間備戰，郭李建夫表示，包括打者、投手群都還需要調整，選手的爆發力還沒有展現出來，無論投球的恢愎，或是打擊揮棒速度，都還可以再提升。（編輯：陳政偉）1130823