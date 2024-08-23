雄鷹團隊17安攻勢串聯 擊敗龍隊奪2連勝

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（中央社記者謝靜雯台北23日電）中職台鋼雄鷹隊今天團隊17安打線發揮，洋砲魔鷹本季第24轟出爐、單場3安3打點，洋投鳥松6局失1分優質先發，雄鷹隊以11比2擊敗味全龍隊，奪下近期2連勝。

雄鷹隊今天以嘉義市立棒球場為主場迎戰龍隊，兩隊前3局都沒有拿下分數，雄鷹隊4局下靠著陳文杰安打、魔鷹（Steven Moya）二壘打突破僵局，1人出局後杜家明安打再添1分，王博玄三壘打、加上龍隊守備失誤搶分，雄鷹取得4比0領先。

雄鷹隊5局下吳念庭獲四壞保送，陳文杰敲安，魔鷹高飛犧牲打送回1分，再靠著盜壘、王柏融安打添分，2人出局後王博玄、吳明鴻、黃劼希安打攻勢串連，雄鷹隊單局再添4分、拉開領先差距。

魔鷹6局下2人出局後敲出陽春砲，為個人本季第24轟；雄鷹隊7局下再靠著杜家明二壘打、王博玄安打添分，接著靠暴投、滾地球跑回團隊第11分。

雄鷹隊先發投手鳥松（Ljay Newsome）今天前5局沒有失分，6局上1人出局後被吉力吉撈．鞏冠敲出二壘打，2人出局後再被劉時豪敲出安打失掉1分，但及時回穩、沒有多掉分數。

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鳥松今天總計用103球投6局，被敲出5支安打，投出5次三振、2次四壞保送，失掉1分責失分，奪下個人中職生涯首勝，也獲選單場MVP。

龍隊先發投手伍鐸（Bryan Woodall）今天4局下三振吳明鴻，是個人中職生涯第700K，為聯盟史上第15人、外籍投手第6人；伍鐸今天用77球投4.2局，被敲出13支安打，投出2次三振、1次保送，失掉8分（7分責失分），吞下本季第7敗。（編輯：戴光育）1130823