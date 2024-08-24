U15世界盃棒球台灣輸波多黎各 次戰須贏哥倫比亞

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（中央社記者謝靜雯台北24日電）U15世界盃棒球賽台灣隊複賽第2戰交手波多黎各隊，開賽投手群遇亂流，讓波多黎各靠5保送3安攻下6分大局，終場以2比8吞敗，想晉級冠軍戰下一戰對地主哥倫比亞隊非贏不可。

U15世界盃棒球賽在哥倫比亞舉行，台灣隊預賽戰績4勝1敗，帶1勝1敗晉級超級循環賽（Super Round）複賽，昨天首戰擊敗日本隊，台灣時間昨天晚間11時30分對戰波多黎各隊。

台灣隊派投手余念孝先發，開賽連投2個四壞保送，1人出局後被敲出安打失掉1分，台灣隊換上吳昊翔接手，再投2個保送、失掉1分，之後換吳壬睿接手中繼，還是沒能止血，又投出保送、接連被敲2支安打，再掉4分。

吳壬睿2局過後回穩沒再多掉分，投到5局換上莊子濬接手後援，但7局又有狀況，先投出保送、隊友守備失誤，被敲出高飛犧牲打失掉1分，再連續被敲2支安打失分後退場，王浚豪接手後援，抓下最後2個出局數，沒再多掉分。

台灣隊前5局沒能攻下分數，6局下靠楊曜丞、羅師騁、許育傑接連安打，加上對方守備失誤追回2分，但攻勢沒延續吞敗。

台灣隊目前戰績2勝2敗，想晉級冠軍戰，除明天複賽最後一戰須贏哥倫比亞隊，也要看日本隊與尼加拉瓜隊、波多黎各隊與墨西哥隊比賽結果。（編輯：李明宗）1130824