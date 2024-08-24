黃仲翔球速突破堅定旅外目標 U23世界盃要投出身價

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（中央社記者謝靜雯新北24日電）投手黃仲翔高中最後一個盃賽球速突破飆至155公里，更堅定想要挑戰旅外目標，此次入選U23世界盃棒球賽代表隊，直言是很重要的舞台，希望有好表現、拚出身價。

黃仲翔在穀保家商高三時期最後一個盃賽王貞治盃青棒賽時球速不斷提升，飆出生涯最速155公里，他表示，其實盃賽後半段身體已經蠻疲勞了，但情緒上很亢奮，可以飆出這麼快的球速沒有在預料之內。

黃仲翔自評球速會有這麼明顯的提升，主要是升高三那一年有改變，更了解自己缺少的東西，也知道怎麼加強，一開始以為是動作問題，但後來發現是細節，包括重心的轉移、腳的踩踏等，發現問題、改善問題，也看見改變。

高三飆出生涯球速新高，也讓黃仲翔更確定要挑戰旅外的目標，畢業後沒有投入中職選秀，此次入選U23世界盃棒球賽代表隊赴海外交流賽，黃仲翔表示，表現比預期的好，但因為沒有打過這麼密集的賽事，有點不知道該怎麼調適，投到後半段身體蠻疲勞的。

U23世界盃棒球賽代表隊投手教練周宗志也曾帶過黃仲翔，周宗志則認為，以黃仲翔的條件，球速要突破150公里沒有太大的問題，只是看能突破到哪裡。

黃仲翔是先發型的投手，周宗志也點出，除了極速，穩定讓均速提升更重要，還有變化球控制能力，能否搶好球數、決勝球是否能壓迫打者出棒，才是面對更高層打者需要再學習的地方。

黃仲翔的進步也吸引國外球探關注，此次世界盃定位後援，他表示明白這個比賽的重要性，希望可以有好表現、拚出旅外身價。（編輯：李亨山）1130824