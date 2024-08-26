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威廉波特少棒決賽台灣不敵美國 1:2獲亞軍[影]

2024/8/26 06:58（8/26 07:56 更新）
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台灣與美國代表隊25日在2024威廉波特世界少棒錦標賽世界系列冠軍賽爭霸，桃園市龜山國小少棒隊終場獲亞軍，台灣小將感謝全場觀眾熱情支持。中央社記者廖漢原威廉波特攝 113年8月26日
台灣與美國代表隊25日在2024威廉波特世界少棒錦標賽世界系列冠軍賽爭霸，桃園市龜山國小少棒隊終場獲亞軍，台灣小將感謝全場觀眾熱情支持。中央社記者廖漢原威廉波特攝 113年8月26日
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（中央社記者廖漢原威廉波特25日專電）台灣與美國代表隊今天在2024威廉波特世界少棒錦標賽世界系列冠軍賽爭霸，桃園市龜山國小少棒隊與美國佛羅里達隊一路戰至第8局，台灣終場以1比2惜獲亞軍。

台灣隊在威廉波特（Williamsport）12天賽程期間，一路過關斬將擊敗加拿大、澳洲、古巴、日本與委內瑞拉，於美東時間25日下午3時出戰勁敵美國組冠軍佛羅里達州隊。最後一場賽事在朗姆迪主球場（Lamade Stadium）吸引爆滿觀眾，無法入場的台僑在場外揮舞國旗。

1局上，台灣隊先攻，2打者保送上壘並進佔2、3壘，胡諺鈞揮出1分安打。1局下，邱治愷先發，美國隊未能上壘，台灣1比0領先。美國副國務卿韋瑪（Richard Verma）特別前往台灣應援團座位區，與駐美代表俞大㵢共同觀賽。

2局上，台灣選手連續擊出外野高飛球遭接殺未得分。2局下，美國隊擊出安打加暴投與保送形成滿壘，短打雙殺後，美國隊再揮出安打滿壘，邱志愷關鍵時刻三振打者，解除第2局滿壘危機。1比0繼續領先。

3局上，台灣隊連續高飛加平飛球被接殺未得分。3局下，再度進入守備戰，美國隊擊出滾地球陸續攻佔2、3壘，台灣隊滴水不漏的防守再度化解危機。1比0領先。

4局上，台灣隊改變打擊策略揮出連續滾地球，難敵美國隊嚴密內野防守未能取分。4局下，一壘手胡諺鈞在接殺1、2壘間跑者遭撞，賽事暫停，3壘有人危機下，美國隊仍未能取分。1比0領先。

5局上，胡諺鈞擊出2、3壘間平飛球上一壘，林聖凱揮出2壘安打，美國隊換投手，賴承希獲保送，首次形成滿壘，但打者接連遭接殺，未能得分。5局下，投手邱唯喆登場，三振3打者，留下2壘殘壘。1比0領先。

6局上關鍵局，台灣選手接連遭三振與接殺，未能得分。6局下，台灣隊面臨最終防守考驗，美國隊擊出連續安打獲得1分，雙方1比1平手，兩強進入第7局。

7局上，兩隊進入耐力狀態大考驗，余家睿、廖宣澔陸續上壘，後續打擊遭接殺未能得分。7局下，美國隊同樣未能延續攻勢得分。

8局上，台灣隊未能取分。8局下，美國隊連續安打返回本壘結束戰局。台灣以1比2惜獲亞軍。

威廉波特台美戰局極度緊張中帶著歡樂氣氛，不過拚戰至8局小將們還是止不住淚水，在全場加油聲中結束美好的威廉波特之行。（編輯：唐佩君）1130826

影片來源：Little League
威廉波特世界少棒錦標賽25日台灣小將戰至8局獲亞軍，賽後仍止不住淚水。中央社記者廖漢原威廉波特攝 113年8月26日
威廉波特世界少棒錦標賽25日台灣小將戰至8局獲亞軍，賽後仍止不住淚水。中央社記者廖漢原威廉波特攝 113年8月26日
#台灣隊
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