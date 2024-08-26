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台美少棒威廉波特較勁 美副卿到場向台灣選手致意

2024/8/26 04:14（8/26 04:31 更新）
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美國副國務卿韋瑪（右2）25日在威廉波特世界少棒錦標賽冠軍賽前，向台灣選手致意。中央社記者廖漢原威廉波特攝 113年8月26日
美國副國務卿韋瑪（右2）25日在威廉波特世界少棒錦標賽冠軍賽前，向台灣選手致意。中央社記者廖漢原威廉波特攝 113年8月26日
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（中央社記者廖漢原威廉波特25日專電）台灣與美國代表隊今天在威廉波特世界少棒錦標賽最後冠軍賽事對壘，美國副國務卿韋瑪與駐美代表俞大㵢到場，韋瑪賽前與台灣小將合照致意。

2024威廉波特世界少棒錦標賽世界系列冠軍賽在各界矚目中登場，威廉波特（Williamsport）朗姆迪主球場（Lamade Stadium）擠滿各國球迷、全美台僑及遠道赴美的龜山國小家長應援團，雙方加油團隊陣容龐大，賽前各就定位迎接精彩賽事。

美國國務院負責管理與資源的副國務卿韋瑪（Richard Verma）出席賽事，韋瑪開賽前特別前往球場與代表國際組冠軍出賽的桃園市龜山國小少棒隊隊員合照。

根據國務院新聞稿，為了推動全球年輕人參與運動，促進文化融合與正向影響社會，韋瑪特別到場出席第77屆威廉波特世界少棒錦標賽世界系列最後賽事。美國將主辦2026年世界盃足球賽與2028年夏季奧運。

俞大㵢、駐紐約辦事處長李志強與僑胞、家長團也在場興奮迎接賽事。無論賽果如何，都是台美雙方運動界少見的精彩時刻。（編輯：何宏儒）1130826

威廉波特世界少棒錦標賽25日進行冠軍賽，駐美代表俞大㵢（右）、駐紐約處長李志強（左）在觀眾席與台僑及選手家長為小將打氣。中央社記者廖漢原威廉波特攝 113年8月26日
威廉波特世界少棒錦標賽25日進行冠軍賽，駐美代表俞大㵢（右）、駐紐約處長李志強（左）在觀眾席與台僑及選手家長為小將打氣。中央社記者廖漢原威廉波特攝 113年8月26日
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