本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
烏克蘭：白俄羅斯假借演習名義 邊境集結重兵
首頁 / 運動

龜山少棒隊威廉波特獲亞軍 總統副總統發賀電

2024/8/26 08:47（8/26 09:02 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
龜山國小少棒隊總教練李政達（左2）與校長丁伯強（右2）由駐美代表俞大㵢（左1）及駐紐約辦事處長李志強（右1）手中，接受總統賴清德與副總統蕭美琴的賀電。（駐紐約辦事處提供）中央社記者廖漢原威廉波特傳真 113年8月26日
龜山國小少棒隊總教練李政達（左2）與校長丁伯強（右2）由駐美代表俞大㵢（左1）及駐紐約辦事處長李志強（右1）手中，接受總統賴清德與副總統蕭美琴的賀電。（駐紐約辦事處提供）中央社記者廖漢原威廉波特傳真 113年8月26日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者廖漢原威廉波特25日專電）桃園市龜山國小少棒隊在威廉波特力戰美國佛羅里達州隊，終場以1比2獲得世界賽亞軍。總統賴清德及副總統蕭美琴拍發賀電，祝賀球隊勇奪亞軍，為國爭光，表現優異。

2024年世界少棒錦標賽世界系列冠軍賽在賓州威廉波特（Williamsport）舉行，桃園市龜山國小少棒隊力戰美國佛羅里達州隊至第8局，以1比2未能奪冠，獲得亞軍。

駐美代表俞大㵢及駐紐約辦事處長李志強賽後轉交賴總統及蕭副總統的賀電，鼓勵全體選手及隊職員，祝賀台灣隊勇奪亞軍。

威廉波特最後一日賽程台灣對美國戰至第8局，台灣小將以1比2光榮獲得亞軍。雖未能奪冠，但拚戰到最後一刻的精神感動全場球迷。觀眾席上不分台美球迷，齊聲為在場上止不住眼淚的小將們加油鼓勵。（編輯：唐佩君）1130826

台灣小將獲得威廉波特世界少棒錦標賽亞軍，僑胞與球迷豔陽下一路加油鼓勵到最後一局。中央社記者廖漢原威廉波特攝 113年8月26日
台灣小將獲得威廉波特世界少棒錦標賽亞軍，僑胞與球迷豔陽下一路加油鼓勵到最後一局。中央社記者廖漢原威廉波特攝 113年8月26日
#台灣
#台灣隊
#俞大㵢
#桃園市
#世界賽
#賴清德
#李志強
#蕭美琴
延伸閱讀
威廉波特少棒決賽台灣不敵美國 1:2獲亞軍[影]台美少棒威廉波特較勁 美副卿到場向台灣選手致意平常心維持最佳狀態 台灣小將威廉波特戰到最後威廉波特少棒賽字幕打中華台北 主播喊台灣稱表現傑出國家[影]
俞大㵢
跨黨派立委觀選美國大選 與民主黨政要交流楊懿珊：台美關係最好時刻還沒到 期許能更好
李志強
以花會友 紐約皇后區植物園台灣蘭展邁入11年駐美外交人事異動 禮賓處長李志強接任紐約處長
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.122
更多編輯台推薦新聞：