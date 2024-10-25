張志豪再參與兄弟奪冠 朝台灣大賽MVP目標繼續努力

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（中央社記者謝靜雯台中25日電）中職中信兄弟野手張志豪新人年就參與奪冠喜悅，今年成為球隊老大哥帶領球隊奪冠，稱讚學弟們都成熟了，相信可以繼續連霸，也高聲喊出個人目標，朝奪下總冠軍賽MVP繼續努力。

中信兄弟37歲野手張志豪2010年新人球季，就跟著球隊奪冠，因傷錯過兄弟2022年兄弟完成連霸是遺憾，賽前就強調不想要再錯過今年奪冠機會，儘管系列賽上場機會不多，只有1個打數吞下三振，但他感謝教練團把他帶入名單。

張志豪生涯總冠軍賽經驗豐富，今年為第8度打總冠軍賽，2017、2019年是總冠軍賽敗隊優秀球員。兄弟今年系列賽戰績4勝1敗擊退統一7-ELEVEn獅隊，奪下隊史第10冠，張志豪賽後也大聲喊出願望，希望之後有機會可以奪下總冠軍賽MVP、會繼續努力。

張志豪從菜鳥到變成球隊老大哥， 他表示看著學弟們2021、2022年完成連霸，就感受到他們變得很成熟，「我覺得我們可以2連霸、3連霸，繼續連霸下去。」（編輯：陳正健）1131025