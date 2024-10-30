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姚明傳請辭中國籃協主席

2024/10/30 18:18（10/30 18:48 更新）
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中國球星姚明。（中新社）
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（中央社台北30日電）陸媒報導，曾是知名球星的姚明已請辭中國籃協主席一職。不過，中國籃協副主席徐濟成表示消息不實。姚明7年任內，中國男籃兩度未能從世界盃出線，無緣兩屆奧運會。

中國大陸體育自媒體傳出姚明請辭中國籃協主席的消息後，陸媒紅星新聞今天報導引述知情人士表示，姚明已於25日提交辭呈，近日中國國家體育總局召開黨組會，但尚不清楚會議是否討論了姚明的辭職事宜。

姚明曾是中國男籃第一球星，2011年宣布退役，此後在體育和公益等領域依舊活躍。2017年2月23日，他當選中國籃球協會主席，同年7月20日經中國籃協提名，公司董事會表決通過任命姚明為CBA公司董事長；直到2023年5月，姚明不再兼任CBA公司董事長。

報導指出，在姚明任職籃協主席的7年中，中國男籃兩次沒有從世界盃出線，並連續無緣參加東京奧運會和巴黎奧運會。

姚明請辭的消息今天迅速在網上延燒，躍為中國社群熱搜榜首，引發議論。貴州廣播電視台旗下的新聞欄目「百姓關注」下午引述中國籃協副主席徐濟成說，關於姚明辭職籃協主席的消息不實，是「謠言」。

至截稿，姚明與中國籃協未對傳聞發聲。（編輯：張淑伶/楊昇儒）1131030

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