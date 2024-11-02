WTT法蘭克福冠軍賽3日開打 林昀儒首戰法國好手

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（中央社記者黃巧雯台北2日電）世界桌球職業大聯盟（WTT）法蘭克福冠軍賽明天將登場，打頭陣鄭怡靜女單首輪將對戰波蘭的博裘，至於尋求男單衛冕的林昀儒4日才亮相，將遭遇歐錦賽金牌、法國的大李布隆。

在德國舉辦的WTT法蘭克福冠軍賽，總獎金50萬美元（約新台幣1611萬元），將在11月3日至10日間進行，僅設單打項目，排名前32名好手將齊聚一堂。

台灣選手這次包括林昀儒在內共4人參賽，尋求衛冕的林昀儒在結束法國蒙貝列（Montpellier）冠軍賽後，提前前往德國移地訓練備戰。

世界排名第12名林昀儒4日將展開男單首輪賽事，想要連2屆登頂的他首輪就面臨考驗，對手為排名第14的法國選手大李布隆（Alexis Lebrun），過去交手雖以2勝1敗略占上風，但對手剛在歐錦賽包攬男單、男雙雙金，氣勢正旺，依舊不容小覷。

林昀儒若能戰勝大李布隆，16強將對戰葡萄牙好手福瑞塔斯（Marcos Freitas）與德國的邱黨之間的贏家。

至於世界排名第9的鄭怡靜將於明天女單首輪將碰上波蘭選手博裘（Natalia Bajor），也是最早出賽的台灣選手，雙方繼巴黎奧運、蒙貝列冠軍賽再度狹路相逢。

鄭怡靜若面對博裘能拿下對戰3連勝，16強對手將是新科非洲錦標賽冠軍16歲埃及小將戈達（Hana Goda）與中國的何卓佳之間的贏家。

其他2名台將都要到5日才會登場，19歲小將高承睿首輪將與日本17歲新星松島輝空交手，雙方過去2度過招都在青少年時期，各拿下1勝，高承睿若能順利連過2關、闖進8強，假想敵預計是世界排名第2的中國的林詩棟。

另外，40歲老將黃怡樺將迎接生涯第2場在WTT冠軍賽層級賽事，但籤運不佳，首輪就遭遇到世界排名第3的中國選手王藝迪。（編輯：戴光育）1131102