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鄭怡靜力挫埃及小將 闖進WTT蒙貝列冠軍賽4強

2024/10/26 23:20（10/27 08:09 更新）
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台灣桌球一姐鄭怡靜。（中央社檔案照片）
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（中央社記者黃巧雯台北26日電）台灣桌球一姐鄭怡靜今天在世界桌球職業大聯盟（WTT）蒙貝列冠軍賽女單8強，以3比1逆轉拍下埃及小將戈達，闖進4強，而林昀儒則以1比3不敵中國新星林詩棟，苦吞對戰4連敗。

世界排名第10鄭怡靜在10月初世界桌球職業大聯盟（WTT）中國大滿貫賽止步女單8強後，本週前進法國，參加蒙貝列（Montpellier）冠軍賽。

鄭怡靜賽前連過2關、闖進8強，今天迎戰本屆最大黑馬、16歲埃及小將戈達（Hana Goda），值得一提的是，戈達前一役才扳倒中國好手陳幸同，且10月才剛包辦非洲錦標賽女單、女雙、女團3冠。

面對戈達來勢洶洶，鄭怡靜開局以5比11棄守，次局她重整旗鼓，一度取得9比6領先，局末她也頂住對手反撲，有驚無險以12比10拿下。

鄭怡靜第3局同樣在10比6領先時，又浪費了4個局點，所幸她沒有漏氣，如願以12比10搶下並率先聽牌，決勝局更克服2比5落後劣勢、後來居上，並在8比8平手時連得3分，以11比8迎接勝利。

在闖進4強後，鄭怡靜接下來將對戰大藤沙月、伊藤美誠這場「日本內戰」的贏家。

另一場男單8強，林昀儒遭遇19歲中國新星林詩棟，對手從9月起一連狂掃阿拉木圖挑戰賽、澳門冠軍賽、中國大滿貫冠軍，並闖進亞錦賽決賽、拿下銀牌，世界排名也升至第2。

林昀儒過去3度碰上林詩棟，從去年果阿球星挑戰賽、今年澳門冠軍賽到10月亞錦賽男團決賽，始終沒能從對方手中拿下一場勝利。

雙方今天展開第4度對決，可惜林昀儒依舊未能突圍，在首局以11比6搶下後，隨後以8比11、1比11、7比11連丟3局落敗，無緣4強。（編輯：龍柏安）1131026

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