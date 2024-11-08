WTT法蘭克福冠軍賽 鄭怡靜無緣女單8強

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（中央社記者黃巧雯台北8日電）台灣桌球一姐鄭怡靜今天凌晨在世界桌球職業大聯盟（WTT）法蘭克福冠軍賽女單16強，以0比3不敵中國選手何卓佳，無緣晉級，這也代表已躋身男單8強的林昀儒成為台將最後希望。

世界排名第8的鄭怡靜今年10月底世界桌球職業大聯盟（WTT）法國蒙貝列冠軍賽闖進4強，締造在此賽事層級最佳成績，這次再戰在德國舉辦的法蘭克福冠軍賽，女單首輪與波蘭選手博裘（Natalia Bajor）歷經5局大戰才脫困。

鄭怡靜16強出戰持外卡參賽的排名第39中國選手何卓佳，雙方生涯2度碰頭，各拿1勝，這次暌違5年再度對決，鄭怡靜首局在4比3領先時，連丟8分，以4比11將首局拱手讓人。

次局鄭怡靜歷經2比6落後，靠著正手進攻扳平，但隨後再度連失5分，以6比11再丟1局。

已無退路的鄭怡靜第3局在5比8落後時，靠著主動變線、縮小差距，可惜最終化解對手2個賽末點後仍無功而返，以10比12敗下陣來，接下來將備戰11月20日在日本福岡開打的WTT總決賽。

鄭怡靜在16強出局後，台灣選手僅剩尋求男單衛冕的林昀儒仍在奮戰，將在當地時間8日與巴西好手卡爾德拉諾（Hugo Calderano）爭奪前進4強的機會。（編輯：戴光育）1131108