亞洲衝浪聯盟巡迴賽落幕 屏東縣府盼續推運動觀光

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（中央社記者黃郁菁屏東縣3日電）屏東與亞洲衝浪聯盟合作，在滿州佳樂水舉辦衝浪賽事，今天落幕；吸引近200名各國選手參與。屏東縣政府表示，衝浪賽事是恆春半島發展重點，盼能吸引更多國際旅客。

2024屏東滿州佳樂水ASC亞洲衝浪聯盟巡迴賽，今天圓滿落幕。賽事邁入第19年，今年吸引來自義大利、日本、法國、美國、英國、韓國、澳洲等國，含國內將近200名衝浪好手共襄盛舉。

賽事競爭較激烈的項目，冠軍多由台灣地主隊奪得。短板公開賽女子組冠軍為鍾昀蓉，男子組冠軍為陳昇暘；長板公開賽女子組冠軍為日籍好手Yoshikawa Hiroka，男子組冠軍為張復正；18歲以下青年組冠軍為劉明讓。

首次來台的泰國選手Sitipong Henry Chapman表示，這次來參加活動，最期待的是吃屏東在地美食；跟家人一起嘗試台菜，雨來菇口感獨特又有熟悉海味，薑母鴨一吃全身暖活，回泰國前想再吃一次。來到屏東身心靈不自覺放鬆，佳樂水的浪緩慢有節奏，海浪、天氣、人情、美食，都讓人覺得一定要回來佳樂水衝浪。

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屏東縣政府交通旅遊處新聞稿表示，今年與亞洲衝浪聯盟（AsianSurf Co., 簡稱ASC）合作國際賽事，與在地衝浪與觀光協會，成功創造國際行銷佳績，將屏東滿州佳樂水推廣成為「Surf Village」。衝浪好手個個身懷絕技，在浪上配合著海浪優雅舞動，讓現場民眾驚嘆及掌聲不斷。

交旅處指出，運動觀光是種國際趨勢，亞洲衝浪賽事未來也是恆春半島發展重點，讓更多國際旅客可以來到半島體驗陸海雙重運動觀光，也吸引國際旅客回流。今年賽事獎盃設計也別具巧思，以台灣島為底座，將海浪與屏東椰子意象設計為獎盃，將台灣與屏東意象深刻留在選手記憶裡。（編輯：李淑華）1131103