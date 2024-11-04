德國海洛羽球賽 台灣宋碩芸、余芊慧直落2奪冠

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（中央社記者黎建忠台北4日電）BWF超級300的德國海洛羽球公開賽，今天進行各組決賽，台灣組合宋碩芸、余芊慧，以21比16、21比14擊敗烏克蘭組合，拿下2人搭檔以來的今年首座冠軍。

被大會列為第1種子的宋碩芸、余芊慧今天是生涯首度對上烏克蘭組合布羅娃（Polina Buhrova）、坎特米爾（Yevheniia Kantemyr）。

首局開打後，台灣組合就取得領先優勢，在4比3領先時就逐漸拉開比數，順利以21比16拿下首局；第2局戰況大同小異，台灣組合3比4落後時急起直追，拉出一波11比4的攻勢如願逆轉戰局，順利直落2收下比賽勝利。

教練蘇義能在接受中央社訪問時說道，過去2個人都是單打手，這次終於有點雙打的樣子，「我覺得第一關16強是個關鍵，她們2個過關之後，就比較像是雙打的組合，打起來也比較有配合的樣子。」

余芊慧則是表示，4強算是比較難的關卡，過了之後，對自己也比較有信心，「決賽的對手算是實力比較差一點，所以我跟搭檔就是放開心去打，很開心可以拿下生涯首座超級系列的冠軍。」

宋碩芸則表示，今天決賽的對手對手實力比較差一點，所以打起來就覺得狀況還不錯，「我們的處理球比較合理，也打到對手不好回球的位置，所以今天就是都有在我們理想的範圍內。」

宋碩芸表示，今天都有在掌控之內，「能拿下這座冠軍對我們信心幫助很大，也希望接下來可以繼續好好表現，再打出更好的表現。」（編輯：何宏儒）1131104