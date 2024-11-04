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亞洲盃資格賽名單出爐 台灣男籃陳盈駿、劉錚領軍

2024/11/4 18:04（11/4 18:20 更新）
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台灣男籃2月22日征戰2025亞洲盃資格賽第1階段，由隊長劉錚（中）領軍。中央社記者王騰毅攝 113年2月22日
台灣男籃2月22日征戰2025亞洲盃資格賽第1階段，由隊長劉錚（中）領軍。中央社記者王騰毅攝 113年2月22日
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（中央社記者陳容琛台北4日電）台灣男籃即將在11月21日於亞洲盃資格賽第2階段迎戰香港，今天15人培訓名單正式出爐，包含旅外的陳盈駿、劉錚、林庭謙及林秉聖等人皆入列。

在2月的亞洲盃資格賽第1階段，台灣男籃相繼敗給紐西蘭、菲律賓，如今即將於11月下旬征戰亞洲盃資格賽的第2階段，分別在21日於主場對上香港、25日則作客紐西蘭，同樣由外籍總教練圖齊（Gianluca Tucci）執掌兵符，目標力拚亞洲盃資格賽首勝。

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台灣男籃的15人培訓名單今天正式出爐，包含旅外的陳盈駿、劉錚、林庭謙、林秉聖、游艾喆、阿巴西及曾祥鈞，還有台灣職籃P. LEAGUE+的周桂羽及台灣職業籃球大聯盟TPBL的高錦瑋、林俊吉、馬建豪、胡瓏貿、蘇士軒、陳冠全及歸化球員高柏鎧（Brandon Gilbeck），同時在後勤人力增加物理治療師、心理諮商師。

中華民國籃球協會副秘書長張承中表示，後衛李愷諺在10月29日因膝蓋半月板受傷而辭退，選秀委員會立即於10月31日決議2名建議的選手，昨天確定由游艾喆遞補，而歸化球員高柏鎧在取得身分證、護照後，國際籃球總會（FIBA）於11月1日確定參賽資格。（編輯：張雅淨）1131104

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