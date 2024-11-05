Asia 3x3總決賽台北Footer獲第4 張伯維找回熱情

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（中央社記者黎建忠台北5日電）台北Footer3x3籃球代表隊在日前結束的Asia 3x3亞洲聯盟總決賽獲得第4名佳績，成員之一的前鋼鐵人職籃球員張伯維表示，透過這次比賽，又找回了以往對籃球的熱情。

Asia 3x3亞洲聯盟巡迴賽經過近4個月時間，5座城市、21個國家和地區的選手共27支俱樂部，總參賽規模超過600人，於日前在昆明總決賽劃下句點。

代表台灣出賽的台北Footer隊成員，包括張伯維、盧哲毅、劉丁維及張簡柏榮。

首度參加賽事的前PLG高雄鋼鐵人球員張伯維，賽後接受主辦單位訪問表示，第一次打3對3的國際賽事，「對我個人的視野及能力都大大提升，現場的氛圍及賽事強度，也讓我找回對籃球的熱情，特別是跟外國球隊對抗時不能分心的感覺，真過癮。」

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同樣曾效力過PLG新竹攻城獅、高雄鋼鐵人的盧哲毅則提到，「這次有機會來挑戰亞洲等級的聯盟賽事，參賽球員在視野、強度，還有對3x3的熱度，都讓我有新的改觀。」

Target Asia 3x3亞洲聯盟是今年成立的亞洲賽事，創辦人是來自台灣的張智維。他表示，這幾年國內3x3聯盟發展越來越成熟，除了FIBA 3x3正規挑戰賽或大師賽外，更該要有屬於亞洲國家的競爭舞台，讓大家一起切磋磨練，才能在國際賽事拿到更好的成績。（編輯：張雅淨）1131105