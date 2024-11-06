韓國羽球大師賽 王齊麟、邱相榤晉級男雙16強

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（中央社記者陳容琛台北6日電）BWF超級300系列的韓國羽球大師賽，休兵超過1個月的台灣男雙王齊麟、邱相榤今天重返賽場，以21比19、22比20力退「越南組合」，順利前進16強。

台灣男雙「麟洋配」在巴黎奧運勇奪男雙金牌後，李洋選擇高掛球鞋退役，而王齊麟則改與學弟邱相榤組成「麟榤配」，陸續征戰5站賽事，隨即進入超過1個月的休兵，直到本週韓國大師賽才重返賽場。

世界排名第76的王齊麟、邱相榤，今天在男雙首輪面對世界排名第157的「越南組合」阮庭黃（Nguyen Dinh Hoang）、陳丁茗（Tran Dinh Manh），然而雙方在首局形成拉鋸戰，所幸「麟榤配」在技術暫停後逐漸找回節奏，即便被化解2個局點，仍以21比19搶下首局。

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帶著聽牌優勢的王齊麟、邱相榤，次局依舊與對手戰況膠著，不過在化解「越南組合」1個局點後，「麟榤配」逼成20比20平手，最後靠著邱相榤的關鍵殺球，迫使對手回擊掛網，順利以22比20拿下勝利。

另外，這次在韓國大師賽「雙線出擊」的邱相榤，今天還與李芷蓁搭檔混雙，兩人在首輪迎戰世界排名第45的「中國組合」周志宏、楊嘉怡，歷經逼近1小時奮戰，邱相榤、李芷蓁以21比15、9比21、21比13成功晉級16強，下一輪將與陳信遠、王眱禎上演「台灣內戰」。（編輯：張雅淨）1131106