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詹皓晴網球女雙扳倒奧運金牌 晉WTA年終賽4強

2024/11/8 08:41
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（中央社記者黃巧雯台北8日電）台灣網球選手詹皓晴與俄羅斯搭檔庫德梅托娃今天在WTA年終總決賽分組賽最後1戰，以3比6、7比6（7比3）、11比9爆冷扳倒巴黎奧運金牌的義大利組合鮑里妮與艾拉妮，闖進4強。

世界女子職業網球協會（WTA）年終總決賽，詹皓晴過去在2015年、2016年、2019年參賽，都是與姊姊詹詠然搭檔，最佳成績為2015年4強，這次參加在沙烏地阿拉伯首都利雅德（Riyadh）舉辦的年終總決賽，身邊的搭檔換成俄羅斯的庫德梅托娃（Veronika Kudermetova）。

年終賽將8組女雙好手分成綠、白組，取分組前2、前進4強，隸屬於白組的「台俄聯軍」這次分組賽首戰雖出師不利，敗給加拿大的達布洛夫斯基（Gabriela Dabrowski）與紐西蘭的羅莉芙（Erin Routliffe），但在第2戰上演逆轉秀，擊退美國組合多海德（Caroline Dolehide）與柯拉芙琪珂（Desirae Krawczyk），保有爭奪4強席次機會。

「台俄聯軍」今天遭遇到2024巴黎奧運金牌的義大利組合鮑里妮（Jasmine Paolini）與艾拉妮（Sara Errani），雙方開賽歷經互破後，「台俄聯軍」第8局發球局失守，以3比6將首盤讓出。

次局後半段上演互破大戰，兩組人馬一路拉鋸至搶7，「台俄聯軍」以7比6（7比3）扳回一城。

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進入超級搶10階段，「台俄聯軍」一開始以5比1占上風到被扳平，隨後再取得9比6領先優勢，儘管一連錯失3個賽末點機會，所幸關鍵時刻穩住陣腳，以11比9贏得勝利，也報了之前在中國網球公開賽決賽失利的一箭之仇。

「台俄聯軍」戰績2勝1敗，以分組第2之姿、晉級4強，接下來將與綠組第1、今年溫布頓網球錦標賽冠軍組合捷克的斯尼科娃（Katerina Siniakova）與美國的湯生（Taylor Townsend）爭奪決賽門票。（編輯：戴光育）1131108

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