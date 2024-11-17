12強賽台灣隊攻勢串連 5局中場5比1領先澳洲隊

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（中央社記者楊啟芳台北17日電）世界12強棒球賽台灣隊今天在台北大巨蛋與澳洲隊交手，台灣隊在前2局各攻下1分，4局上一、二壘有人時，曾頌恩敲出2打點深遠二壘安打，加上莊昕諺關鍵拆彈表現，5局結束台灣隊暫時以5比1領先澳洲隊。

台灣隊在1局上展開攻勢，陳傑憲、曾頌恩選到保送後，潘傑楷再敲二壘安打送回第1分；2局上李凱威選到保送，陳晨威、林立再接連敲出安打，攻下1分。

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雖然3局下澳洲隊的馬奎爾（Solomon Maguire）從郭俊麟手中轟出陽春砲，不過4局上林立敲安打、陳傑憲獲保送後，曾頌恩敲出左半邊深遠二壘安打，帶有2分打點，拉開差距；5局上2出局後陳晨威、林立、陳傑憲連3棒敲安打，再添1分，台灣隊取得5比1領先。

台灣隊先發投手郭俊麟此戰用66球投3.2局，被敲出5支安打，投1次保送、5次三振，失掉1分；莊昕諺在4局下一二壘有人時登板拆彈，飆出三振化解危機；5局下換張奕登板，演出3上3下，無失分。（編輯：張雅淨）1131117