本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
棒球12強圖文直播》3局下吉力吉撈長打送回岳東華 台灣1比0領先古巴
首頁 / 運動

宜蘭高勻芮世中運柔道奪金 感謝教練陪伴減重

2024/11/18 18:15（11/18 18:46 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
宜蘭縣壯圍國中選手高勻芮（右）在「2024年世界中學生運動會」柔道項目女子組40公斤級榮獲金牌，宜蘭縣長林姿妙（中）18日在縣長會客室接見高勻芮及教練陳勁穎（左）等人。（宜蘭縣政府提供）中央社記者王朝鈺傳真 113年11月18日
宜蘭縣壯圍國中選手高勻芮（右）在「2024年世界中學生運動會」柔道項目女子組40公斤級榮獲金牌，宜蘭縣長林姿妙（中）18日在縣長會客室接見高勻芮及教練陳勁穎（左）等人。（宜蘭縣政府提供）中央社記者王朝鈺傳真 113年11月18日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王朝鈺宜蘭18日電）宜蘭縣壯圍國中高勻芮在「2024年世界中學生運動會」柔道項目女子組40公斤級榮獲金牌，高勻芮今天感謝教練陳勁穎陪伴她減重，「有她（陳勁穎）才會有今天的我」。

宜蘭縣長林姿妙下午在縣長會客室接見高勻芮及陳勁穎等人，高勻芮受訪表示，能拿到世界冠軍最感謝陳勁穎陪她減重「有她（陳勁穎）才會有今天的我」，也要感謝家人和隊友的陪伴，及宜蘭縣政府的幫忙，讓她能順利出國比賽。

陳勁穎指出，感謝林姿妙和縣府幫忙，讓她能繼續留在宜蘭當教練，栽培出世界冠軍選手，高勻芮真得很不簡單，比賽前2個月為了減重，假日幾乎沒休息，也很少回家，擔心回到家體重又會上升，她也陪著高勻芮持續訓練，把時間都放在高勻芮身上，如今獲得金牌，回想一切都很值得。

林姿妙表示，宜蘭囝仔真厲害，高勻芮能夠在世界中學運動會榮獲佳績，讓世界看見台灣、看見宜蘭，實在不簡單，期許高勻芮能再接再厲，持續奪得佳績。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

縣府指出，高勻芮因兄長學習柔道，在耳濡目染下踏入柔道，高勻芮曾向陳勁穎表達「父母、教練、老師多年來的栽培，我必將以榮耀回報故鄉」，過程雖充滿挑戰，但高勻芮仍在每場比賽咬牙挺過，堅守夢想，終於奪得金牌。

縣府表示，未來會持續爭取相關經費，並結合各單位資源，提升宜蘭縣軟體、硬體設施，讓宜蘭的選手可以得到最好的照顧，提升在運動賽場競技水準。（編輯：李錫璋）1131118

#宜蘭縣
#林姿妙
#柔道
#縣府
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.76
更多編輯台推薦新聞：