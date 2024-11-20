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福克特率守護者牛棚逆襲 獲MLB年度最佳總教練

2024/11/20 11:19
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（中央社洛杉磯19日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB克里夫蘭守護者本賽季傷兵不斷，但初掌兵符的福克特仍率隊闖進2024年季後賽，今天獲選美聯年度最佳總教練；國聯方面則由密爾瓦基釀酒人的墨菲獲獎。

美國職棒大聯盟MLB日前公布美聯年度最佳總教練入圍名單，福克特（Stephen Vogt）與底特律老虎的辛區（AJ Hinch）、堪薩斯皇家的昆崔羅（Matt Quatraro）均入列，今天宣布由福克特獲選。

儘管3人都率隊闖進2024年季後賽，但福克特脫穎而出的原因不僅在於他率領的隊伍贏得中區冠軍，而是在於扣人心弦的奪冠之路。

● 美聯最佳總教練-克里夫蘭守護者的福克特2年前以選手身分退役的福克特，接棒曾3度獲選年度最佳總教練殊榮的傳奇教頭法蘭科納（Terry Francona）的職位，以總教練之姿率領守護者。這支擁有MLB第3年輕陣容的球隊，2023年戰績下滑至76勝86敗。

福克特剛掌兵符不久就接連面臨考驗，先是王牌投手畢伯（Shane Bieber）僅先發2場，就因手肘問題動了俗稱「湯米約翰」（Tommy John）的手肘韌帶重建手術，隨後另2名關鍵先發麥肯錫（Triston McKenzie）與艾倫（Logan Allen）也在上半季被下放到3A。

守護者的牛棚也傷兵累累，除了終結者克拉斯（Emmanuel Clase）外，其他都是未經歷練的年輕投手，但經福克特巧妙調兵遣將，讓牛棚發揮真正實力，繳出目前MLB中最佳的後援投手防禦率，讓守護者最後僅差3勝就能挺進世界大賽。

現年39歲的福克特成了在最短時間內從球員晉升為最佳總教練的教頭，是第5年輕的最佳總教練得主，名列10位執掌兵符第一季就獲此殊榮的得主之一。守護者如今更追平芝加哥白襪的紀錄，2隊各獲得5次最佳總教練獎並列冠軍。

● 國聯最佳總教練-密爾瓦基釀酒人的墨菲墨菲（Pat Murphy）是人稱的「菜鳥」總教練，實則不然。多年來他曾先後在大學聯賽、小聯盟擔任總教練與管理職務，2015年也擔任聖地牙哥教士臨時總教練，甚至執教過荷蘭國家棒球隊，累積豐富經驗。

現年65歲的墨菲曾帶領過許多選手，包括後來從他的子弟兵變成老闆的康索（Craig Counsell）。康索早年在聖母大學愛爾蘭戰士隊（Notre Dame Fighting Irish）曾效力於墨菲麾下，後來聘僱墨菲擔任釀酒人的板凳教練。

約莫1年前，康索離開釀酒人轉投宿敵芝加哥小熊執教時，墨菲接下了外界普遍看衰且預期排名將大幅下滑的釀酒人總教練，當時先發投手伯恩斯（Corbin Burnes）被交易出去，陣中強投伍德拉夫（Brandon Woodruff）又負傷，讓釀酒人缺乏核心戰力，而終結者威廉斯（Devin Williams）在春訓成為傷兵，讓情況雪上加霜。

然而，釀酒人最後不僅以93勝佳績2度蟬聯國聯中區冠軍，更以10場勝差領先康索執教的小熊。這全都要歸功於整個球隊的努力，包括17名不同的先發投手、12名不同的打者撲救成功。

釀酒人最終在7個賽季中6度打進季後賽，也讓墨菲成了釀酒人首位獲頒最佳總教練殊榮的教頭。（譯者：張曉雯/核稿：張茗喧）1131120

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