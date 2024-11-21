12強前進東京 觀光署攜華航送日本球迷到台灣觀光

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（中央社記者戴雅真東京21日專電）台灣隊闖進世界12強棒球賽4強，前進東京巨蛋，交通部觀光署於各國球迷滙聚期間加強宣傳台灣觀光，並舉辦應援活動，今天上午在東京巨蛋外發送禮品與宣傳單，也聯手中華航空舉辦抽獎送出4張機票，送日本球迷到台灣觀光。

觀光署東京辦事處表示，日本國民男神妻夫木聰日前受邀擔任台灣觀光代言人，拍攝的代言廣告在富士、朝日等電視台，以及東京地鐵車廂播放；另外，在澀谷車站八公口、田園都市線八公口出口外、長25公尺高2公尺的大型電視牆，也獨家露出妻夫木聰廣告，以及台灣觀光新品牌3.0國際宣傳影片。

為慶賀台灣晉級前進東京，觀光署從今天起在台灣隊比賽場次，以及最後一天冠亞軍戰及季殿軍賽，總計5場次，於球場外發送歡迎到台灣圖樣的資料夾，以及為台灣隊應援的宣傳單，並聯手華航辦理賽事限定抽獎活動，將送出4張日本東京到台灣的來回機票，替台灣棒球健兒們應援加油。

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觀光署東京辦事處表示，活動參加方式為掃宣傳單上的QR碼，參加對象必須是日本居住者（持有台灣護照者除外），且年齡在18歲以上。

東京辦事處印製的傳單上，宣傳目前正在台北101觀景台的「夢想高飛」特展，並以大谷翔平「50轟50盜紀念球」為號召，且除了大谷的全壘打球之外，特展內容還有藏家借展的大谷翔平棒球衣和棒球帽，台灣棒球名人堂協會出借陳金鋒和王建民的簽名球、棒球衣、棒球帽和王建民首勝出賽表等，希望吸引喜愛台灣、喜愛棒球的旅客到台灣觀光。（編輯：唐佩君）1131121