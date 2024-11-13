張育成擬赴美訓練1個月 返台續投入春訓
2024/11/13 12:36（11/13 13:21 更新）
（中央社記者謝靜雯台北13日電）富邦悍將具美職大聯盟資歷野手張育成，出席大谷翔平50轟紀念球特展開展記者會，認為追夢過程不該讓「完美」侷限想前進的目標；張育成預計12月中赴美訓練約1個月，返台續投入春訓。
大谷翔平50轟紀念球今起在台北101觀景台「夢想高飛」特展展出，今天舉行開展記者會；悍將球星張育成出席記者會，透露在國小放假時看電視上美職大聯盟比賽，看到前輩王建民出賽，覺得可以站上大聯盟舞台很帥氣，從那時起就以大聯盟為目標，達成目標的感覺真的很棒。
張育成透露旅美前期曾一度想要放棄，認為自己不適合待在美國，那時剛好與老婆結識，成為支撐他堅持下去的力量。
回顧從小追夢一路走來心路歷程，張育成也想要勉勵現在還在努力追夢的球員們，在過程中不要僅想著「做到完美」，因為「完美」兩個字會侷限想要前進的目標。
張育成今年球季8月底手指出現關節擠壓挫傷，復原進度落後，婉謝年底世界12強棒球賽代表隊邀請，季末養傷、專心備戰後面賽事，並期待在明年世界棒球經典賽資格賽再次為國效力。
張育成今天受訪表示，目前手的狀況已復原，恢復訓練後沒有不舒服感覺，也預計12月中赴美訓練約1個月，回來後接著投入球隊春訓。（編輯：陳仁華）1131113
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