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12強郭俊麟5下掉分 中場台灣3比7落後日本

2024/11/23 20:32（11/23 20:41 更新）
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世界12強棒球賽複賽台灣隊23日在東京巨蛋與日本隊交手，台灣隊4局下派出投手郭俊麟（圖）登板中繼。中央社記者鄭清元攝 113年11月23日
世界12強棒球賽複賽台灣隊23日在東京巨蛋與日本隊交手，台灣隊4局下派出投手郭俊麟（圖）登板中繼。中央社記者鄭清元攝 113年11月23日
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（中央社記者楊啟芳東京23日電）世界12強棒球賽台日戰今晚登場，陳柏清臨時連2天先發掉4分退場，不過江國豪中繼穩住局勢，曾頌恩、林立敲關鍵安打追分，不過5局下郭俊麟被得3分，5局結束台灣3比7落後。

台灣隊與日本隊今天確定提前闖進明天冠軍戰，因此今天複賽最後一場台日戰成為「冠軍戰前哨戰」，台灣隊原訂推出王牌左投林昱珉先發，不過賽前臨時更換為另一名左投陳柏清先發，導致他連2天先發登板。

陳柏清在1局下被首名打者村林一輝轟出陽春全壘打，接著投出四壞球保送、觸身球保送，再被森下翔太敲二壘安打掉2分，陳柏清解決掉佐野惠太之後退場，由江國豪接替登板，雖然被紅林弘太郎擊出高飛犧牲打掉1分，不過順利解決掉清宮幸太郎，沒有擴大失分。

台灣隊在3局上展開攻勢，林立選到保送後，曾頌恩敲出深遠二壘安打，追回1分；5局上張政禹、邱智呈選到保送後，林立敲安打再送回1分，接著日本隊投手早川隆久再投2次保送擠回1分，早川隆久被換下場，不過清水達也登板後讓潘傑楷擊出雙殺。

台灣隊第2任投手江國豪登板後穩住局勢，總計投2.2局，被敲3支安打無失分，送出3次三振，加上預賽江國豪對日本共2場、投5.1局無失分。第4局郭俊麟接替投球演出3上3下，不過第5局滿壘時暴投掉1分，再被清宮幸太郎敲三壘安打掉2分，5局結束台灣以3比7落後。（編輯：謝雅竹）1131123

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