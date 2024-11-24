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徐生明盃少棒日本城東晉16強 期待與東園龜山交手

2024/11/24 16:10
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（中央社記者謝靜雯台北24日電）徐生明盃少棒賽昨天開打，日本城東少棒聯盟今天預賽單日2勝，以分組第2名晉級16強，總教練久保喜一郎曾率隊奪下威廉波特少棒賽冠軍，期待與東園、龜山交手，體驗台灣少棒實力。

第12屆徐生明盃國際少棒錦標賽昨天在彰化開打，今天繼續分組預賽賽程，日本城東少棒聯盟昨天首戰不敵高雄金潭，今天擊敗台中塗城、台南新進，在G組以2勝1敗、分組第2名晉級16強賽。

日本城東少棒聯盟總教練久保喜一郎鬆了口氣表示，昨天首度到大肚溪棒壘球場，對台灣的場地和少棒賽制不了解，無法立刻進入狀況，今天重整旗鼓已改善很多。

城東少棒聯盟以東京的北砂與墨田兩隊組成，由北砂總教練久保喜一郎領軍，城東少棒聯盟剛取得2024年美津濃秋季少棒賽東京地區的冠軍，代表參加關東選手大賽。

北砂隊曾6度代表日本參加LLB世界少棒錦標賽，並於2001、2012、2015、2017年在威廉波特拿下冠軍；久保喜一郎回憶曾在2015年打敗台灣的台北東園少棒隊，與東園總教練賴敏男是朋友。

久保喜一郎此次是首度率隊參加徐生明盃，他表示，目標當然希望是冠軍，聽說台灣的桃園龜山少棒很強，按賽程安排，淘汰賽就會碰上龜山和東園，「這很有挑戰性，我和球員都會好好體驗台灣少棒的實力。」

城東聯盟屬於俱樂部性質的球隊，球員底子不錯，有固定時間集合練球，久保喜一郎特別稱讚隊長四宮悠善投打俱佳，可以蹲捕、守備內外兼修，是全能型球員。

四宮悠善是北砂隊球員，偶像是清宮幸太郎，因為清宮幸太郎也是北砂出身；另外，去年日職橫濱DeNA第1指名的外野手度會隆輝也是出身北砂，今年在日職開幕戰生涯首安就開轟。

世界12強棒球賽今晚台日爭冠，久保喜一郎表示，當然希望日本留下冠軍，他說：「雙方一定會盡全力打出理想的內容，毫無疑問會是一場好比賽。」（編輯：張雅淨）1131124

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