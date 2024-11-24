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12強台灣隊第5局雙轟 新北直播派對球迷嗨翻天

2024/11/24 20:12
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（中央社記者黃旭昇、陳昱婷新北24日電）12強棒球冠軍賽由台灣與日本對決，新北市府今晚在市民廣場大螢幕直播，上萬球迷湧入，當第5局雙轟，台灣以4：0暫時領先日本時，全場歡聲雷動，球迷激動揮舞國旗與高聲歡呼。

市府今晚在歡樂耶誕城廣場，舉辦世界12強棒球賽直播派對，吸引上萬球迷到場應援台灣隊。現場與轉運站共6面巨型LED大螢幕同步放送，讓球迷全程觀賽，歡呼與加油聲音、手舞足蹈嗨翻廣場。

警方與體育局估計約有上萬球迷，現場爆滿，海山警分局長陳保緒坐鎮，請體育局區隔通道避免推擠，並派駐多名警力維護現場秩序與安全。

市長侯友宜與國民黨市議員林國春等，也到場為台灣隊加油。在耶誕樹主燈前，則有巨幅國旗揮舞。專業應援團、啦啦隊女孩等合力帶領球迷加油。

台灣隊推出王牌左投林昱珉掛帥先發，現場不斷喊出「林昱珉加油，三振他」，戰局相互拉鋸戰。

5局上時，捕手林家正開轟，幫助中華隊1：0領先日本，現場展開第一波的歡呼與加油，隨後，陳傑憲炸裂3分砲，以4：0領先日本，全場再度嗨翻。

從鶯歌區帶著兩個小孩，全家到市民廣場看球賽的蔡小姐受訪表示，她從大學時代就是棒球死忠球迷，這次在5局上的奪分，「真的是太爽了，兩個小孩也很高興」，她興奮的說，見證這歷史的一刻，也讓世界看見台灣。

住在台北市士林區的羅姓球迷揮舞個加油棒說，「太棒了，今晚睡不著了」，台灣隊穩紮穩打，表現亮麗，期望可以奪冠。

另外，台北市政府今天晚間也在市府大樓1樓中庭擺上250吋螢幕，直播日本東京巨蛋現場賽況，市長蔣萬安與台北市議會議長戴錫欽皆穿上中華隊服到場應援。

蔣萬安會前向媒體表示，他今天帶了罐裝汽水，因為台灣一定會奪冠，他還準備一張道歉表要向日本道歉，「因為冠軍就是中華隊的」。

蔣萬安並宣布，為慶祝台灣打進決賽，選手及教練團未來2年將可免費搭捷運，市府之後還會與味全龍合辦選手簽名會，讓球迷表達支持。（編輯：李錫璋）1131124

蔣萬安
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