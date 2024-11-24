12強完封日本奪冠 上海台灣球迷盛讚表現超過100分

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（中央社記者吳柏緯上海24日電）世界12強棒球賽，台灣隊以4比0力退日本，是台灣棒球史上首次在成棒世界級賽事（非分齡）奪冠。不只在台灣，在上海工作的台灣球迷也相當關注這場比賽，當確定拿下冠軍後，不少人擊掌慶賀，更有球迷盛讚這次表現超過100分。

世界12強棒球賽今天冠軍戰，台灣隊面對強敵日本毫不畏懼，5局上林家正轟出陽春砲後，隊長陳傑憲再敲3分砲轟垮日本，終場台灣隊以4比0力退日本，是台灣在成棒世界一級賽事首冠。

上海一家台菜餐廳今天晚間舉行直播活動，吸引了許多球迷到現場用餐並為台灣隊應援。業者透露，原本只是想要給球迷們一個為台灣隊加油的空間，沒想到消息發布後，座位全部被訂滿，截至今天下午還有不少台灣民眾致電想要訂位，只能請他們到現場候位。

一名晚間在餐廳用餐並台灣隊應援的陳小姐告訴中央社，複賽隊上委內瑞拉、美國的兩場比賽，她在東京巨蛋看球，並向記者出示了在球場展示國旗的照片。她說，原本後面兩天也想繼續在東京幫台灣加油，但是買不到票，只好先返回上海。聽聞上海有直播活動，於是立刻訂位。

當林家正與陳傑憲在5局接連打出全壘打的時候，現場爆出了如雷的歡呼，有人大喊加油、有人奮力鼓掌，也有人帶頭唱「台灣尚勇」這首應援曲。此外，也有人在現場展示中華奧會旗幟，為選手加油打氣。

終場台灣以4比0擊敗日本，拿下世界第一殊榮，現場球迷歡呼之餘，也有人感動落淚表示「我們真的沒有那麼差」。

曾經是少棒選手，目前在上海工作的Sean告訴中央社記者，今年台灣的戰力在一開始雖然不被看好，但是選手展現了絕不放棄的強韌精神，為所有人創造了非常棒的回憶。

他說，這次台灣隊的表現絕對是超過100分，無論是球技或是心態，都展現出過人的精神。對於這次賽事中令人印象深刻的場面，他則表示「太多了，數不清」。

另一名在上海工作的台灣球迷Sam則說，這次賽會中接連擊敗韓國、美國，真的令人相當感動。今天比賽一開始雙方陷入僵局，看得相當緊張，直到後來分數拉開後才比較安心。

他也表示，這次台灣隊陣中的全體球員都很值得被球迷喜歡，謝謝他們帶來這麼棒的一系列比賽。

Sean也強調，這次台灣隊陣中有不少年輕球員，透過比賽讓大家看見他們的實力，相信台灣隊未來可期。

在比賽結束後，台灣隊長陳傑憲獲頒本次12強賽最有價值球員（MVP），現場有球迷表示陳傑憲除了精湛的球技之外，長得很帥、笑起來有酒窩，相當圈粉。（編輯：張淑伶）1131124

為了在世界12強棒球冠軍賽應援台灣隊，24日晚間在上海的一場直播活動，有球迷身穿球衣、展示中華奧會旗，不少到場的球迷爭相拍照。中央社記者吳柏緯上海攝 113年11月24日