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新北穀保家商慶台灣12強賽奪冠 擬設校友紀念牆

2024/11/25 14:18
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（中央社記者王鴻國新北25日電）台灣隊在12強棒球賽奪冠，其中有6名隊員及教練高志綱都出自於新北市穀保家商，讓全校師生充滿喜悅，校長嚴英哲今天表示，學校擬增設紀念牆，成為學弟妹學習的典範。

世界棒壘球總會（WBSC）12強賽（Premier12 2024）昨天晚間由台灣隊、日本隊進行冠軍戰，台灣隊4比0完封日本隊奪冠，全台氣氛沸騰，歷年來培育許多棒球人才的穀保家商師生更是充滿喜悅。

嚴英哲指出，學校體育班有棒球、籃球、高爾夫及舉重、撞球項目，都在各項比賽中得到好成績，尤其是棒球隊的畢業生更是分散在中職、美職及日職。

他表示，這次台灣隊12強賽奪冠，隊中就有林昱珉、陳冠宇、林家正、岳東華、潘傑楷、邱智呈等隊員及教練高志綱都是出身穀保家商棒球隊，雖不是同期畢業，但這些都算是老中青的校友。

嚴英哲指出，為了有好的表現，棒球隊的學生都一律住校，長期接受完整的訓練，如今取得世界冠軍，學弟妹也與有榮焉。

他表示，為了提供學弟妹一個學習的典範，學校擬增設紀念牆，地點可能選在校門口附近或重要穿堂的顯眼處，以表彰他們的成就。若有可能，也會希望能邀請他們返校與學弟妹分享奮鬥的經歷。（編輯：戴光育）1131125

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