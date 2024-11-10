冬季棒球聯盟30人名單公布 邀4名大學潛力球員參賽

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台北10日電）亞洲冬季棒球聯盟將於23日開打，中職將6隊分成高志綱領軍的台灣山林隊和鄧蒔陽領軍的台灣海洋隊，今天公布兩隊30人名單，並邀4名大學潛力球員投手黃士齊、林萬益、外野手王威倫、范育銓加入。

2024亞洲冬季棒球聯盟將在23日開打，中職6隊分為台灣山林隊、台灣海洋隊參賽，總教練高志綱率領的台灣山林隊由中信兄弟、統一7-ELEVEn獅、樂天桃猿組成；總教練鄧蒔陽帶領的台灣海洋隊則由味全龍、富邦悍將、台鋼雄鷹組成。

當中有許多去年參與過冬盟的選手，也有透過今年選秀剛加入的新血，球員們期待在本屆賽事打出好成績，為自己、為球隊爭光，將冬盟冠軍獎盃留在台灣。

桃猿隊投手林華偉、舒治浩、獅隊捕手張翔、內野手何恆佑，以及兄弟隊投手馮皓皆是連2年參戰的球員。

今年選秀新人也會投入冬盟，投手鍾允華在測試會投出最快球速151公里，獲得獅隊第3輪指名；何品室融今年第2輪獲得桃猿指名，青棒時期有令人印象深刻的優異成績，在冬盟表現備受期待。兄弟隊張士綸今年在二軍拿下打擊王和盜壘王，並在下半季完成一軍首安，今年將挑戰冬盟展球技，累積經驗突破自我。

今年特別邀請到4名大專潛力球員加入冬盟陣容，投手黃士齊、外野手王威倫加入台灣山林隊，投手林萬益、外野手范育銓則加入台灣海洋隊，讓大學潛力球員不僅能藉由冬盟賽事體驗職棒氛圍，還能與職棒選手互相交流，並有機會與日本隊切磋球技、提升自我。

冬季聯盟賽事預售票熱賣中，平日免費入場，週六、日原價新台幣300元、4強賽350元、季軍賽和冠軍賽400元，購買預售票還享現場票價9折優惠，另外推出預售冬盟限定全季套票1000元。

台灣球隊在冬盟期間洲際場次在一壘側、斗六場次則在三壘側，其他球隊保持主隊一壘側、客隊三壘側，若兩支台灣球隊交戰則比照主隊一壘、客隊三壘分配。（編輯：張雅淨）1131110