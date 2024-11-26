台灣隊英雄見面會 萬人擠爆新北市民廣場

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（中央社記者王鴻國新北26日電）台灣隊在2024世界 12強棒球賽奪冠，新北市政府今晚在市民廣場舉辦台灣英雄見面會，吸引上萬民眾擠爆現場，一睹英雄風采。高志綱表示，球員拚盡百分之一千力量比賽。

世界棒壘球總會（WBSC）12強賽（Premier12 2024）冠軍戰，台灣隊4比0完封日本隊奪冠，全台情緒沸騰。

台灣英雄返台後，從中央到地方的歡迎行程不斷，新北市政府今晚在市民廣場舉辦英雄見面會，從下午就陸續有球迷到場等候，共吸引上萬民眾到場，幾乎擠爆現場。

見面會由體育主播徐展元主持，在他一一唱名下，岳東華、江國豪、戴培峰、張奕、林昱珉、吳俊偉、潘傑楷、莊昕諺、曾頌恩、陳晨威及教練高志綱、高國輝、周宗志等人進場時，現場都響起如雷掌聲。

新北市長侯友宜致詞表示，謝謝台灣英雄為國爭光，爭取最高榮譽。隨後和球員互贈簽名紀念球衣及世壯運賽會吉祥物「壯寶」，邀請大家明年一起參與雙北世界壯年運動會 。

球員們也和現場球迷分享心情。教練高國輝坦承比賽過程壓力很大，但也不忘調侃徐展元，不用再哭喊「我好想贏韓國」。徐笑說，真的很爽，不僅贏韓國，而且還贏日本。

教練高志綱表示，這次比賽，球員們表現可謂拚盡百分之一千力量，眼神看不到有畏懼害怕的感覺，尤其是林昱珉最後一場投球的眼神，似乎會射出雷射來處理掉日本的打者。

林昱珉說，他這次能代表台灣打球，真的很開心，但在台灣巨蛋投球時格外緊張激動，只能全力拚，而日本打者把球打到朱哥（朱育賢）並雙殺時，還一時沒反應過來，就已經打敗日本得到世界冠軍了。

至於被日本職棒列戰力外的張奕，他形容對日決戰那天，是他紓解所有不甘心、複雜心情的很好機會。（編輯：張銘坤）1131126