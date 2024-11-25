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12強賽台灣奪冠 愛爾達收視率瞬間破10創開台紀錄

2024/11/25 17:53（11/25 18:08 更新）
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世界12強棒球賽24日晚間進行冠軍戰，台灣隊終場以4比0力退日本奪冠寫歷史，球員賽後在場中歡慶，隊長陳傑憲（左）更開心揮動中華民國國旗致意。中央社記者鄭清元攝 113年11月24日
世界12強棒球賽24日晚間進行冠軍戰，台灣隊終場以4比0力退日本奪冠寫歷史，球員賽後在場中歡慶，隊長陳傑憲（左）更開心揮動中華民國國旗致意。中央社記者鄭清元攝 113年11月24日
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（中央社記者江明晏、蘇思云台北25日電）台灣奪下世界12強棒球賽冠軍。中華電信以MOD、Hami Video雙平台轉播，寫下Hami Video全站流量破億、訂閱數年增近18倍、MOD專區單日客戶數也超越巴黎奧運等多項紀錄。其中台日冠軍戰收視率瞬間突破10，刷新MOD愛爾達電視開台至今紀錄。

中華電今天發布訊息表示，Hami Video全站流量破億，為平台轉播棒球賽事最高紀錄，電視館/運動館網路訂閱數，較去年同期成長近18倍；MOD專區單日客戶數也超越巴黎奧運，收視率更一舉成為年度最高；Hami Video APP也在Google Play與iOS App Store登上免費類第一名。

中華電進一步指出，台灣隊在本屆12強賽戰況屢創高潮，中華電信MOD、Hami Video以科技轉播台灣隊強投豪打表現，熱點回看前3名為台灣對美國之役的七局上5分大局、首局開賽時刻與4局上先馳得點拿下分數，總點閱次數超越2023棒球經典賽，可見用戶不斷重溫回看台灣隊精彩時刻，讓冠軍賽聊天室線上人數也刷新平台史上最高紀錄。

愛爾達今天傍晚發布收視概況，12強開打後，愛爾達在中華電信MOD的尼爾森收視率，台灣隊9場出賽，平均突破4字頭；台日冠軍戰更是瞬間突破10，刷新MOD愛爾達電視開台至今紀錄，並超越東京奧運、巴黎奧運2次羽球金牌戰的成績，樹立MOD收視新高點。

愛爾達指出，12強期間愛爾達即時動員，包括臉書、YouTube跟IG都報導最即時的賽況，總共創造近5.8億次觸及次數。透過世界棒球12強大賽，延續中華職棒與巴黎奧運、美國職棒、大谷翔平的熱潮，成功留住各年齡層觀眾，特別是15歲到45歲的青壯族群。

愛爾達今天在臉書粉專宣布，即日起推出365天，每天重播台日冠軍戰的經典時刻，希望讓收視觀眾可以天天感受奪冠喜悅。貼文一出，吸引10萬人點讚支持，也在網路上造成熱烈討論。（編輯：潘羿菁）1131125

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