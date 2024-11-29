本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
國發會多名員工發千字文控霸凌 涉案處長拔主管職
首頁 / 運動

UBA徐得祈拿20分生涯新高 政大收下32連勝

2024/11/29 22:34
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃巧雯台北29日電）尋求5連霸的政治大學今天在大專籃球聯賽（UBA）公開男一級預賽，靠著徐得祈拿下20分，以109比83擊敗台灣師範大學，收下32連勝，有機會在第3階段預賽挑戰隊史最長連勝紀錄。

大專籃球聯賽（UBA）公開男一級第1階段預賽在文化大學舉行，政治大學前6戰打完，有4戰得分破百，仍維持不敗之身，今天更是斬斷台師大的4連勝。

政大大二後衛徐得祈今夏歷經菲律賓、日本移訓，與射手林子皓開季都有讓人眼睛一亮的表現，其中徐得祈今天飆進4顆三分球、拿下20分，外加9籃板，3項數據都是生涯新高。

不僅如此，政大大三主控宋昕澔此役拿下13分、11助攻、7籃板、3抄截，其中11助攻更創生涯最佳，在控球角色上似乎更加得心應手。

身高177公分的徐得祈，視日本國家隊後衛河村勇輝為偶像，徐得祈賽後受訪時表示，僅管教練一再提醒，有機會要多出手，但他坦言，並不是很愛投籃，反而更喜歡助攻隊友或帶大一學弟。

政大跨季連勝之旅仍在持續中，目前已拉出32連勝，距離隊史最長的36連勝，只差4勝，有機會在12月展開第3階段預賽挑戰隊史紀錄。

另外，輔仁大學今天出戰世新大學，兩隊在本季陣容都有不小變動，其中從世新轉學到輔大的李盛新面對老東家拿下15分，幫助輔大以90比46拿下第5勝。（編輯：陳政偉）1131129

#UBA
#台師大
#台灣師範大學
#世新大學
#輔仁大學
#林子皓
#政大
#政治大學
#輔大
#宋昕澔
#徐得祈
宋昕澔
UBA政大輕取輔大 跨季31連勝UBA政大輕取北市大 外籍生盛岦首秀8分鐘拿20分
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.69
更多編輯台推薦新聞：