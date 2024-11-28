本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動

UBA政大輕取輔大 跨季31連勝

2024/11/28 20:06（11/28 20:16 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
大專籃球聯賽（UBA）公開男一級預賽持續在文化大學舉行，尋求5連霸的政治大學28日靠著宋昕澔（持球者）全場攻下20分，助隊以106比77擊退輔仁大學，收下跨季31連勝。（大專體總提供）中央社記者黃巧雯傳真 113年11月28日
大專籃球聯賽（UBA）公開男一級預賽持續在文化大學舉行，尋求5連霸的政治大學28日靠著宋昕澔（持球者）全場攻下20分，助隊以106比77擊退輔仁大學，收下跨季31連勝。（大專體總提供）中央社記者黃巧雯傳真 113年11月28日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃巧雯台北28日電）大專籃球聯賽（UBA）公開男一級預賽在文化大學舉行，尋求5連霸的政治大學今天靠著隊長宋昕澔拿下20分、10助攻，以106比77擊退輔仁大學，賞給對手首敗，並收下跨季31連勝。

政大本季儘管面臨戰力重整，但本季預賽前4戰平均淨勝對手39分，展現強大火力，今天碰上同樣本季尚未嚐到敗績的輔仁大學。

政大塞內加爾籍外籍生波波卡上半場在禁區逞威，進帳12分、7籃板，率隊以53比41領先，而輔大伊朗籍外籍生莫森前2節進帳12分，力阻分差繼續擴大。

輔大第3節開局打出一波11比4攻勢後，眼見即將追上，扮演政大重要進攻箭頭的林子皓挺身而出、連續得分，並中斷對手追分氣勢。

政大帶著22分領先進入決勝節後，以一波12比4攻勢，將領先優勢擴大至30分，也讓勝負提前底定。

政大包括今天在內，開季5場比賽有3場得分破百，本季5戰全勝後，將跨季連勝場次推進至31場。

首度擔任隊長的政大後衛宋昕澔過去2季僅2次得分20分以上，今天繳出20分、4籃板、10助攻，本季第2度得分來到20分，至於隊友林子皓、吳志鍇各得17分、13分。

另一場台灣師範大學對上戰力大換血的世新大學，林韋愷展現全能身手，拿下22分、14籃板、11助攻，率領台師大以110比61大勝。（編輯：張雅淨）1131128

#UBA
#台師大
#吳志鍇
#輔仁大學
#林子皓
#政大
#政治大學
#輔大
#宋昕澔
宋昕澔
UBA政大輕取北市大 外籍生盛岦首秀8分鐘拿20分吳志鍇盼提升面框突破能力 助政大拚UBA連5冠
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.62
更多編輯台推薦新聞：