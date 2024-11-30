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NBA詹姆斯總出賽數登第1 紀錄夜湖人又輸球

2024/11/30 14:48（11/30 15:09 更新）
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NBA超級巨星詹姆斯。（圖取自x.com/NBA）
NBA超級巨星詹姆斯。（圖取自x.com/NBA）
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（中央社記者黃巧雯台北30日電）美國職籃NBA洛杉磯湖人今天在主場對戰奧克拉荷馬雷霆，球星詹姆斯迎接生涯第1511場例行賽，加上季後賽287場，合計1798場超越賈霸，獨居史上第1，可惜紀錄夜球隊以93比101輸球。

詹姆斯（LeBron James）今天對戰西區龍頭雷霆一役，上半場出手次數並不多，4投2中、拿下6分，湖人前2節打完以48比51落後，第3節再將分數縮小至2分差，決勝節戰況膠著，湖人在倒數39.2秒靠著克里斯蒂（Max Christie）2分球，追成93比95。

雷霆在最後22.1秒連得6分，包括亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）、哈特史坦（Isaiah Hartenstein）合計4罰全中，與威廉斯（Jalen Williams）扣籃，澆熄湖人反撲氣燄。

詹姆斯此役拿下12分，與本季場均得分22.9分，仍有一段差距，三分球4投全數落空，另有8籃板、6助攻，加上這場比賽，詹姆斯例行賽出賽達1511場，加上原本就已保有史上季後賽最多出賽數287場，生涯總出賽場次合計1798場，正式超越賈霸（Kareem Abdul-Jabbar），登上歷史第1。

詹姆斯2023年2月8日對戰雷霆比賽，超越賈霸成為歷史得分王，巧合的是，今天紀錄之夜的對手同樣是雷霆，不變的是，湖人都是以輸球收場。

詹姆斯目前例行賽生涯出賽場次暫居第5，想要追上第4的諾威茨基（Dirk Nowitzki）1522場、第3的卡特（Vince Carter）1541場，已是指日可待。

若詹姆斯能保持健康，甚至有機會在本季超越第2賈霸的1560場，而在2025-2026賽季，還能挑戰派瑞許（Robert Parish）所保有的1611場歷史紀錄。

湖人今天輸球後，不僅詹姆斯紀錄夜徒留遺憾，湖人NBA盃西區B組以2勝2敗作收，尋求衛冕的湖人，晉級機會渺茫。（編輯：李亨山）1131130

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