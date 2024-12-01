彰化奪全民運48面獎牌 王惠美頒近千萬獎金

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（中央社記者鄭維真彰化1日電）彰化縣選手在2024全民運動會拿下48面獎牌，創下近7屆獎牌數最多紀錄，縣長王惠美今天頒發總額新台幣997萬625元獎助金，感謝選手與教練努力付出，期望再創佳績。

彰化縣政府今天舉行全民運動會彰化縣代表隊頒獎典禮，今年彰化縣勇奪17金、16銀、15銅共48面獎牌，為近7屆來獎牌數最多，且獲得「績優單位-大會獎」。

王惠美表示，葉芮孜、陳雲隆、陳彥良、許嘉麟、楊祐瑄、楊子逸等人在開幕前「太極拳-推手」項目就率先獲得6面金牌，讓彰化隊士氣大增。在「龍獅運動」中，黃君祐等11名選手斬獲2金，其中「夜光龍」締造4連霸佳績。

此外，吳浚鋒在「水上救生」與「蹼泳」拿下3金，包括100公尺穿蛙鞋帶假人、50公尺帶假人6連霸、50公尺雙蹼5連霸。「健力」選手洪秀靜、「國術」選手黄筠蓁也都成功連霸。

「柔術」選手莊凱婷與柯奕忻、「民俗體育-跳繩」選手游舒涵及「健美」選手洪玉舫均各奪1金。

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王惠美回憶起她就讀國民小學時期，白天練田徑，下午練籃球，一直希望能推廣運動，她說，運動不只可強身健體，從中也培養戰鬥力、堅持力、抗耐力，縣府為培訓基層選手，積極建置三級銜續制度，期盼有更多選手繼續為彰化、為台灣爭光。

健力選手洪秀靜說，她原本是練太極拳推手，因緣際會下接觸健力，持續練習14年，目前她也是國家選手，雖然因懷孕生小孩中斷1年，但又回來繼續訓練，這次全民運動會破大會紀錄，之後將參加2025年世界運動會。（編輯：李淑華）1131201