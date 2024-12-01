孕育張育成等好手 泰源國中闖進關懷盃青少棒4強

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（中央社記者楊啟芳台東1日電）第31屆原棒協關懷盃賽事進入後段，青少棒組8強賽上演地主台東內戰，孕育出張育成等好手的泰源國中，5局打完以13比7提前扣倒台東體中，晉級4強，只要再進帳2勝就能奪冠。

泰源國中位於台東縣東河鄉的泰源幽谷，距離台東市區約1小時車程，是不少職棒球星的母校，包含陳鏞基、余德龍、張育成、王躍霖及王念好等人，都曾在這座與世隔絕部落裡，度過棒球路上重要一站。

因為校區就位在河谷半山腰，當地人習慣稱泰源國中為「最高學府」，校內球場的右外野距離較短，成了另類左打者天堂，過去就有2名學生不斷將球打到山腳下，一個是中信兄弟蘇緯達，另一個是富邦悍將張進德。

泰源國中過去在關懷盃拿過4座冠軍，今天一早先以6比3淘汰花蓮縣瑞穗國中，下午遇到熟悉的台東體中，又以13比7大勝。泰源總教練陳少青表示，這批選手特色是有力量與速度，但投手戰力稍微薄弱，盼藉由關懷盃高強度，趕快精進整體陣容，準備下學期重要賽事。

關懷盃在2002年首次進行青少棒賽事，當年冠軍就是泰源國中，成員之一的余德龍（樂天桃猿隊）今天到場觀賞「台東內戰」，也給學弟們鼓勵指導。余德龍表示，「會跟他們講一些經驗和觀念，希望他們未來的路可以走得更平順」；他也笑說，現在小選手更強，「他們身材都不錯，而且球技、爆發力一年比一年好」。

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明天是關懷盃最後一天賽事，泰源國中早上要先打4強戰，後續還有季軍或冠軍戰要進行，余德龍已預告一早會來幫學弟加油，如果還有冠軍戰，也會留到最後，「泰源是我的回憶，以前在國中很累，現在看到學弟，就會想到以前怎麼撐過來的。」

關懷盃青少棒組4強出爐，除了台東縣泰源國中是在地球隊，另外，還有宜蘭三星國中、南投三光國中、高雄七賢國中。（編輯：陳仁華）1131201