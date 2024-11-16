張育成任12強台日戰球評 不放大4棒重量：僅是個位置

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（中央社記者謝靜雯台北16日電）中職富邦悍將隊野手張育成今天受邀擔任世界12強棒球賽台日戰球評，先在社群上霸氣喊話大巨蛋變圖書館「不可能」，認為國家隊4棒僅是一個位置，每個棒次都有本分要做。

張育成去年世界棒球經典賽扛起台灣隊4棒重擔、打出亮眼表現，此次因傷辭退12強賽代表隊，但仍十分關注賽事，今天也現身台北大巨蛋擔任今晚台灣、日本比賽球評。

對於日本隊先發投手才木浩人賽前發下豪語，要讓台北大巨蛋變成圖書館，張育成先在社群網站臉書（Facebook）上表示，「想要大巨蛋變圖書館！？不！可！能！」張育成受訪笑說，不知道圖書館的氣氛怎麼樣，但非常清楚棒球場的氣氛，相信台灣球迷會讓日本隊震懾。

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台灣隊目前為止12強賽3場比賽由3個不同人選擔任第4棒，張育成表示，棒次就是一個位置而已，每個人都可擔任，不管哪個棒次都有本分要做，工作一樣，打好每顆球、把攻擊節奏做好就有好的結果。

談起此次12強賽，張育成點名對多明尼加比賽吳俊偉後援穩守印象最深刻，「真的要心臟夠大顆才做得到」，也提到從回到中職打球，就一直覺得台灣棒球無論投手、打者都有很大進步，也感謝教練們，讓球員們可以持續進步。（編輯：張雅淨）1131116