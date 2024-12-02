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大專棒球聯賽輔大再見轟搶勝 文化再見安勝嘉大

2024/12/2 18:27（12/2 18:51 更新）
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113學年度大專棒球聯賽（公開一級）輔仁大學與世新大學2日交手，輔仁大學9局下靠著曾佑恩再見陽春砲以11比10搶勝，球員開心衝進場內慶祝。（大專體總提供）中央社記者謝靜雯傳真 113年12月2日
113學年度大專棒球聯賽（公開一級）輔仁大學與世新大學2日交手，輔仁大學9局下靠著曾佑恩再見陽春砲以11比10搶勝，球員開心衝進場內慶祝。（大專體總提供）中央社記者謝靜雯傳真 113年12月2日
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（中央社記者謝靜雯台北2日電）大專棒球聯賽（公開一級）輔仁大學今天與世新大學交手攻勢往來，輔仁大學9局下靠著曾佑恩再見陽春砲以11比10搶勝；文化大學與嘉義大學比賽，文化9局下張俊忠再見安打以8比7搶勝。

113學年度大專棒球聯賽（公開一級）輔仁大學今天與世新大學交手，5局上打完輔仁1比6落後，輔仁5局下追分，靠著保送、暴投、林廷之安打加上對手守備失誤先跑回1分，再靠著蔡誥翔、机桓宇、許賀捷、曾譯威接連安打搶分，滿壘時選到保送再添分，單局攻下4分、追至5比6落後。

世新6局上再追加2分，輔大7局下也追回2分，世新8局上再拿2分，輔大8局下靠著單局4安、2保送、1次守備失誤，一口氣追回3分、10比10扳平比數。

世新9局上沒能再添分數，9局下輔大首名打者就建功，曾佑恩敲出再見陽春砲，幫助球隊搶下勝利，賽後預賽戰績5勝2敗。

文化大學今天與嘉義大學交手，前6局打完文化6比3領先，7局兩隊各拿1分，8局上嘉大攻下2分、9局上再拿1分，將比數7比7扳平。

9局下文化大學張峯斌率先敲出二壘打，靠著失誤上到三壘，2人出局滿壘機會，張俊忠一棒當英雄，敲出再見安打幫助球隊搶下預賽第6勝。（編輯：李亨山）1131202

113學年度大專棒球聯賽（公開一級）文化大學2日與嘉義大學交手，9局下，文化張俊忠（圖）敲出再見安打，率隊以8比7搶勝。（大專體總提供）中央社記者謝靜雯傳真 113年12月2日
113學年度大專棒球聯賽（公開一級）文化大學2日與嘉義大學交手，9局下，文化張俊忠（圖）敲出再見安打，率隊以8比7搶勝。（大專體總提供）中央社記者謝靜雯傳真 113年12月2日
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