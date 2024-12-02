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日職樂天金鷲隊宣布續約 宋家豪：全力助隊奪總冠軍

2024/12/2 20:09
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（中央社記者謝靜雯台北2日電）日職樂天金鷲隊今天宣布與台灣投手宋家豪續約，宋家豪表示，明年球季全力以赴，目標就是幫助球隊奪下總冠軍。

32歲投手宋家豪2023年完成日職生涯百中繼里程碑，今年球季一軍41場出賽，戰績1勝2敗、奪下17次中繼成功，防禦率3.18，也達成日職生涯300場出賽。

樂天球團今天公布與宋家豪續約，宋家豪表示，明年球季目標就是幫助球隊奪下「日本一」（日職總冠軍），希望讓樂天隊球迷開心，懷著感謝的心全力以赴，跟大家一起努力。

宋家豪2017年轉正式球員，目前日職生涯一軍累計338場出賽，戰績19勝15敗，120次中繼成功，投出257次三振，出賽防禦率2.98。（編輯：陳仁華）1131202

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