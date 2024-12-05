UBA國體大擊敗中原 笑納開季4連勝

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（中央社記者黃巧雯台北5日電）大專籃球聯賽（UBA）公開男一級第二階段預賽在義守大學舉行，國立體育大學今天靠著張祐瑋繳出20分、7籃板，以89比58擊敗重返一級的中原大學，笑納開季4連勝。

國體大開季前3戰都取得勝利，今天出戰中原大學，首節雖以20比22落後，次節拉出20比13攻勢逆轉，第3節更讓對手僅得9分，取得64比44領先，決勝節黃偉程在外線開火，團隊攻勢多點開花，直取勝利。

國體大在陳冠中、徐宇煇畢業後，主控陳力生也決定念完大三提前叩關職籃，讓球隊後場戰力面臨挑戰，所幸仍順利通過前4戰考驗，拿下4連勝。國體大教頭桑茂森賽後接受媒體採訪時直呼，很想發獎金給球員。

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國體大此役以大二前鋒張祐瑋表現最出色，拿下20分、7籃板，而他在上季菜鳥球季平均貢獻9.5分，但本季開季4戰場均20分，火力大幅升級。至於中原陣中僅從政大轉來塞內加爾籍中鋒杜拉米得分雙位數，獲得10分。

第二階段預賽第4天賽程結束，國體大、健行科大、虎尾科大同樣都取得4連勝，明天休兵1天後，國體大和健行將於7日正面交鋒，其中健行連4場得分破百，屆時火力能否持續，值得關注。（編輯：李亨山）1131205