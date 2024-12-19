UBA與張祐瑋上演空接灌籃 林睿軒笑稱會請吃飯

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（中央社記者黃巧雯台北19日電）國立體育大學今天大專籃球聯賽（UBA）男子組預賽以89比64擊敗文化大學，林睿軒不僅拿下12分，末節更在張祐瑋助攻下，上演空中接力灌籃，林睿軒賽後笑稱，會請張祐瑋吃飯。

國體大過去5季都無緣4強，本季預賽前7戰就拿下6勝展現重返4強企圖心，只是前一階段預賽結束才10天，第3階段預賽今天緊接著在健行科大、台灣藝術大學兩地展開，國體大教頭桑茂森接受媒體聯訪時認為，對於教練、球員調整上都是考驗。

國體大今天出戰文化大學，團隊兩分球命中率超過6成，籃板更是淨勝對手29顆，以89比64拿下賽季第7勝，此役以黃偉程表現最佳，拿下全隊最高16分。

桑茂森表示，「上階段結束後球員都很疲勞，多少帶著一點傷勢，這階段以球員健康為主，讓每位球員出賽時間都很平均。」

國體大大二前鋒林睿軒投進2顆三分球，獲得12分，而身高185公分的他，本季火力不僅明顯升級，決勝節更展現驚人彈跳力，在張祐瑋妙傳下，上演空中接力灌籃，讓人驚豔。

回憶起那一球，林睿軒表示，「祐瑋有說會做機會給我，剛好祐瑋傳得好，機會也到了」，他笑著說會請張祐瑋吃飯。

談到林睿軒三分球命中率從上季的25%提升至37.5%，桑茂森表示，今年鼓勵林睿軒不僅要在外圍多出手，遇到對手防守壓迫時，也要學著如何將球分享給隊友，希望藉由林睿軒吸引防守，讓其他隊友多一點進攻空檔。（編輯：陳政偉）1131219