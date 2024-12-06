郭俊麟竹市英雄見面會 鼓勵小球員兼顧課業與球技

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（中央社記者魯鋼駿新竹市6日電）世界12強棒球賽台灣隊奪冠，設籍新竹市的投手郭俊麟今天回到家鄉舉辦英雄見面會，他鼓勵新竹市西門國小的學弟們兼顧課業、學好英文，並與眾多球迷擊拳互動。

新竹市政府教育處向中央社記者表示，郭俊麟是西門國小出身的選手，為讓基層棒球小將及市民有機會一睹冠軍球員的風采，特地在今天下午2時安排英雄見面會。

活動開始前，郭俊麟先與新竹市代理市長邱臣遠、西門國小棒球隊員們會面並合影留念。

郭俊麟表示，看到西門國小棒球隊的學弟們，讓他想起自己小時候快樂打球的回憶，鼓勵小球員們要兼顧課業與球技，並學好英文對未來出國打球的幫助很大。

針對日前在網路社群發文稱「應該是最後一次打中華隊」，郭俊麟接受媒體聯訪表示，現在有許多學弟更具能力主宰比賽、提高勝率，若台灣需要他，他仍會考慮再次參賽。

郭俊麟說，這次有太多人需要感謝，最重要的是家人的支持，讓他能勇敢面對如此高層級的比賽，並與學弟們一同前往日本東京參賽。

被問到此次比賽為何不畏強大的日本隊，郭俊麟說，雖然許多人不看好此次參賽選手名單，但比賽時球迷的加油聲給了球隊強大動力，最終造就這次冠軍。

聯訪結束後，郭俊麟隨即前往新竹市政府大禮堂與球迷見面，現場除了英雄訪談、問答及簽名球贈送活動，還安排球迷擊拳互動，氣氛熱絡。（編輯：李錫璋）1131206

世界12強棒球賽台灣隊奪冠，隊中出身新竹市的投手郭俊麟（左）6日返鄉出席英雄見面會，與球迷們擊拳互動。中央社記者魯鋼駿攝 113年12月6日